Son Dakika Haberleri: Treylerci satışta dip yaptı Avrupa’da 6. sıraya düştü

Treylerci satışta dip yaptı Avrupa’da 6. sıraya düştü

1 saat önce

Satışlarda %50'den fazla düşüş yaşayan treylerciler, bu yıl Avrupa'da 2'incilikten 6. sıraya geriledi.

Treylerci satışta dip yaptı Avrupa’da 6. sıraya düştü, System.String[]
Satışlarda %50'den fazla düşüş yaşayan treylerciler, bu yıl Avrupa'da 2'incilikten 6. sıraya geriledi. Pazardaki yabancı oyuncular da planlanan yatırımları beklemeye aldı. Destek bekleyen sektör, 2019'da kaybın artmasından endişe ediyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:03 

Avrupa, Ekonomi
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