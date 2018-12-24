Treylerci satışta dip yaptı Avrupa’da 6. sıraya düştü
1 saat önce
Satışlarda %50'den fazla düşüş yaşayan treylerciler, bu yıl Avrupa'da 2'incilikten 6. sıraya geriledi.
Satışlarda %50'den fazla düşüş yaşayan treylerciler, bu yıl Avrupa
'da 2'incilikten 6. sıraya geriledi. Pazardaki yabancı oyuncular da planlanan yatırımları beklemeye aldı. Destek bekleyen sektör, 2019'da kaybın artmasından endişe ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:03
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