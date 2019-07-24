Son Dakika Haberleri: Trezeguet, Aston Villa'da
Son Dakika Spor Haber

Trezeguet, Aston Villa'da

1 saat önce

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Kasımpaşa'da forma giyen Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ı (Trezeguet) transfer etti.

Trezeguet, Aston Villa'da, System.String[]
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Kasımpaşa'da forma giyen Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ı (Trezeguet) transfer etti.
Birmingham temsilcisinden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Mısırlı futbolcunun gelecek sezon Aston Villa forması giyeceği kaydedildi. Kulüp, sözleşmenin süresi ve bonservis bedeline ilişkin detay paylaşmadı.
İki sezondur formasını giydiği lacivert-beyazlı takımda çıktığı 71 maçta 25 gol atan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, 3 yıl aradan sonra yeniden Premier Lig'e yükselen Aston Villa'nın transfer ettiği 9. isim oldu.
Kulübün internet sitesine konuşan Trezeguet, "Büyük bir kulübe geldiğim için mutluyum. Umarım takımın başarılı olmasına yardımcı olurum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Premier Lig'de oynamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.
Aston Villa, sezonun ilk haftasında deplasmanda Tottenham ile karşılaşacak.
Aston Villa, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:39 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trezeguet, Aston Villa'ya transfer oldu Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım Shane Larkin, Anadolu Efes'te kaldı Beşiktaş, Ajdin Hasic'i deneyecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 13:22:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trezeguet, Aston Villa'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]