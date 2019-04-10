Son Dakika Haberleri: Trezeguet En İyi Afrikalı Futbolcu Seçildi

Trezeguet En İyi Afrikalı Futbolcu Seçildi

1 saat önce

Kasımpaşa'nın Mısırlı yıldızı Mahmoud Trezeguet, France Football tarafından mart ayının en iyi Afrikalı futbolcusu seçildi.

Trezeguet En İyi Afrikalı Futbolcu Seçildi, System.String[]
Kasımpaşa'nın Mısırlı yıldızı Mahmoud Trezeguet, France Football tarafından mart ayının en iyi Afrikalı futbolcusu seçildi.

Kasımpaşa'nın yıldız futbolcusu Mahmoud Trezeguet'e büyük onur. Trezeguet, France Football Dergisi tarafından mart ayının en iyi Afrikalı futbolcusu ödülüne layık görüldü. Gösterdiği performansla herkesin takdirini kazanan 24 yaşındaki futbolcu, Fransız derginin her ay yaptığı 'Ayın en iyi Afrikalı futbolcusu' yarışmasında ilk sırada yer aldı. Mısırlı futbolcu, Kasımpaşa forması ile bu sezon 8 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Trezeguet, oyların yüzde 82'sini alırken Afrikalı yıldızlar Muhammed Salah, Sadio Mane, Aubameyang, Ahmed Musa, Bakambu gibi isimleri de geride bıraktı. Listede ikinci sırada oyların yüzde 13'üyle Fildişi Sahilli Nicolas Pepe, üçüncü sırada ise oyların yüzde 5'iyle Senegalli kaleci Edouard Mendy yer aldı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:04 Kaynak: İHA
Kasımpaşa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kasımpaşalı Trezeguet, Mart Ayının En İyi Afrikalı Oyuncusu Seçildi Sporting Lizbon'un Stadının İsmi Cristiano Ronaldo Olacak! Bir Kentimiz Kara Teslim! Ekipler, Günde En Fazla 1 Kilometre İlerleyebiliyor Burak Yılmaz Dert Yandı: Ben İnsan Değil miyim?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 12:38:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trezeguet En İyi Afrikalı Futbolcu Seçildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]