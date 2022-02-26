Trezeguet'ten 3 maçta 3 gol - Son Dakika
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Trezeguet'ten 3 maçta 3 gol

26.02.2022 18:00
Trezeguet'ten 3 maçta 3 gol

Medipol Başakşehir'in Mısırlı futbolcusu Trezeguet, turuncu-lacivertli forma altında 3. golünü Fatih Karagümrük ağlarına attı.

Medipol Başakşehir'in Mısırlı futbolcusu Trezeguet, turuncu-lacivertli forma altında 3. golünü Fatih Karagümrük ağlarına attı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. İstanbul ekibinin tek golünü, devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Trezeguet kaydetti. Pizzi'nin asistinde 25. dakikada fileleri sarsan başarılı futbolcu, böylelikle turuncu-lacivertli formayla çıktığı üçüncü maçta 3. kez gol sevinci yaşamış oldu.

Trezeguet, geçen hafta deplasmanda 2-0 kazanılan Rizespor karşılaşmasında da takımına galibiyeti getiren golleri kaydetmişti.

(Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Trezeguet'ten 3 maçta 3 gol
Trezeguet'ten 3 maçta 3 gol
Trezeguet'ten 3 maçta 3 gol
Trezeguet'ten 3 maçta 3 gol
Trezeguet'ten 3 maçta 3 gol

YORUMLAR
500
Başakşehir 4 maç sonra kaybetti Başakşehir 4 maç sonra kaybetti Epureanu 250. maçına çıktı Epureanu 250. maçına çıktı

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Başakşehir, İstanbul, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Trezeguet'ten 3 maçta 3 gol - Son Dakika
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