Triatlon'da Elif Manisa Türkiye şampiyonu
05.04.2021 14:18
Türkiye Triatlon Federasyonu ve Yenişehir Belediyesi'nin işbirliği ile 3-4 Nisan tarihlerinde düzenlenen Yenişehir Triatlonu'nda Balıkesirli genç triatloncu Elif Manisa Türkiye şampiyonu oldu.
Türkiye Triatlon Federasyonu ve Yenişehir Belediyesi'nin işbirliği ile 3-4 Nisan tarihlerinde düzenlenen Yenişehir Triatlonu'nda Balıkesirli genç triatloncu Elif Manisa Türkiye şampiyonu oldu.
Elif Manisa Mersin'in Yenişehir ilçesinde Türkiye Triatlon Federasyonunca düzenlenen sezonun ilk triatlon yarışında genç bayanlarda Türkiye şampiyonu oldu. Pandemi kurallarına tam olarak uyulan yarışmada Balıkesirli genç triatloncu Elif Manisa rakiplerine fark atarak, parkuru 1. olarak bitirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Sporcularından olan Elif Manisa Genç Bayanlarda Türkiye şampiyonu olurken, Genç erkekler B kategorisi 1. Emirhan Çakır ve Elit erkekler Enes Kızılcık Türkiye 3. oldu. - BALIKESİR
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