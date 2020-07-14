Triatlon Federasyonu, "15 Temmuz" anısına duatlon yarışı düzenleyecek - Son Dakika

Triatlon Federasyonu, "15 Temmuz" anısına duatlon yarışı düzenleyecek

Türkiye Triatlon Federasyonu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yarın "Kendinle yarış, keyfi paylaş" sloganıyla özel bir duatlon yarışı düzenleneceğini duyurdu.

Türkiye Triatlon Federasyonu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yarın "Kendinle yarış, keyfi paylaş" sloganıyla özel bir duatlon yarışı düzenleneceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde mutabakat sağlandı
Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 992 yeni vaka tespit edildi
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, duatlon yarışıyla Kovid-19 salgını nedeniyle fiziksel olarak bir araya gelmenin mümkün olmadığı bugünlerde, uzaktan da olsa ortak bir paylaşım gerçekleştirmenin amaçlandığı belirtildi.

Duatlon yarışı, sporcuların bireysel tuttukları derecelerini TTF'nin hazırlamış olduğu Google Form'a işlemeleri ile neticelenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, her hangi bir sıralamanın söz konusu olmadığını ve katılan herkese günün anısına başarı belgesi gönderileceğini kaydederek, "Tüm triatlon ailesinin katılımını bekliyoruz. Bu etkinliği; yakın bir süre sonra, eskiden olduğu gibi hepimizin aynı fiziksel ortamda yarışacağı ve özlediğimiz yarışların iyi bir provası olarak görüyorum. Herkesin öncelikle kendi ile yarışacağı organizasyona katılacak sporcularımıza şimdiden başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü adına düzenlenecek yarışa; M3, Yıldız, Genç, Elit yaş grubu ve Paratriatlon kategorisi sporcuları belirtilen teknik kriterlere uygun olarak katılabilecek.

Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 15:05 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Triatlon Federasyonu, '15 Temmuz' anısına duatlon yarışı düzenleyecek - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

21:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde mutabakat sağlandı 20:22 Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 992 yeni vaka tespit edildi 20:16 Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor 19:44 Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi 19:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek 19:10 Arazi anlaşmazlığında kan aktı! Akrabasını dava sonrası tüfekle vurarak öldürdü 16:54 Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir 16:14 Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış 16:07 Sevgilisini darp ettiği söylenen şarkıcı Özer Arkun'un konserleri tek tek iptal oluyor 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 14:56 Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 13:12 Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı 13:03 "Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde mutabakat sağlandı
21:00
Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 992 yeni vaka tespit edildi
20:22
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
20:16
Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi
19:44
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
19:18
Arazi anlaşmazlığında kan aktı! Akrabasını dava sonrası tüfekle vurarak öldürdü
19:10
Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir
16:54
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
16:14
Sevgilisini darp ettiği söylenen şarkıcı Özer Arkun'un konserleri tek tek iptal oluyor
16:07
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 21:45:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Triatlon Federasyonu, "15 Temmuz" anısına duatlon yarışı düzenleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]