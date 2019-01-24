Son Dakika Haberleri: Triatlon Federasyonu'na 30 Bisiklet

Triatlon Federasyonu'na 30 Bisiklet

57 dakika önce

Manisa'da faaliyet gösteren bir bisiklet üreticisi, Türkiye Triatlon Federasyonu'na 30 bisikletle destek verdi.

Triatlon Federasyonu'na 30 Bisiklet, System.String[]
Manisa'da faaliyet gösteren bir bisiklet üreticisi, Türkiye Triatlon Federasyonu'na 30 bisikletle destek verdi.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde 37 bin metrekarelik tesiste yıllık ortalama 500 bin bisiklet üretim kapasitesiyle faaliyet gösteren Accell Bisiklet, federasyona 30 bisiklet teslim etti.

Bisikletlerin teslim töreninde konuşan Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Türkiye'de triatlonu sevdirmek ve daha geniş bir tabana yaymak için çaba sarf ettiklerini belirterek, firma yetkililerine bu spora verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

Bu yılki yarış takvimi hakkında da bilgi veren Yalçınkaya, sezona mart ayında Marmaris'te yapılacak duatlon yarışlarıyla başlayacaklarını, 5 ve 7 Nisan'da Antalya'daki duatlon finallerinin ardından 27-28 Nisan'da Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Triatlon Türkiye Şampiyonası'nın yapılacağı söyledi.

Bisikletlerin teslim törenine, federasyon başkan vekili Emin Kabukçu ile firma genel müdürü Anıl Şakrak da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:38 Kaynak: AA

Manisa, Türkiye, Spor
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