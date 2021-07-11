Üye Girişi
Triatlon heyecanı Ordu'da başladı - Son Dakika

Triatlon heyecanı Ordu'da başladı

11.07.2021 00:57
Triatlon heyecanı Ordu'da başladı, System.String[]

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu'nun destekleriyle Ordu'da ikinci kez düzenlenen ve sezonun dördüncü yarışı olan 'Ordu Oral-B Triatlonu' başladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu'nun destekleriyle Ordu'da ikinci kez düzenlenen ve sezonun dördüncü yarışı olan 'Ordu Oral-B Triatlonu' başladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde sezonun dördüncü triatlon yarışı olan 'Ordu Oral-B Triatlonu' Ordu'da start aldı. Türkiye genelinde her yaş grubundan 6 kategoride 837 triatletin katılımı ile gerçekleşen yarışlarda sporcular yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarında mücadele veriyor.

Altınordu sahilinde Tayfun Gürsoy Parkı'nda gerçekleştirilen ve iki gün sürecek olan yarışların startını Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya birlikte verdi.

837 triatlet yarışıyor

Triatlon yarışlarının startını veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu olarak çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Triatlon sporunun birçok spor dalında başarılı sporcuların yetişmesine imkan sunduğunu ifade eden Başkan Güler, "Triatlon Federasyonu ile beraber yaptığımız bu yarışlar büyük bir ses getiriyor. 6 kategoride 837 sporcu yarışıyor. Rakamlara baktığımızda çok büyük bir etkinlik. Triatlon, yüzme, bisiklet ve koşudan oluşuyor. Bir yanda aileler bir yanda sporcuların heyecanı yaşanıyor. Buradan çıkan sporcularda birçok spor dalında hem başarılı oluyorlar hem de sağlık kazanıyorlar. Çok başarılı bir organizasyon oluyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

TTF Başkanı Yalçınkaya: "Ordu'da uluslararası yarış yapmak istiyoruz"

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ise konuşmasında Ordu'da çok başarılı bir yarış ortamı olduğuna dikkat çekti. Ordu'da uluslararası müsabaka yapmayı planladıklarını ve bu organizasyonu gelecek yıl hayata geçirmek istediklerini aktaran Yalçınkaya, "Ordu'da çok başarılı bir organizasyon ve yarış ortamı var. Ordu'ya gelen ve yarışlara katılan sporcularda izleyicilerde Ordu'ya hayran kalıyor. Burası bir spor şehri olabilir. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın gerek triatlon sporuna gerek kano sporuna gerekse su sporlarına olan ilgisiyle vizyoner bir şehir oluşmuş. Triatlon camiası olarak Ordu'da olmaktan çok mutluyuz. İnşallah gelecek yıl Ordu'da Karadeniz'e kıyı ülkelerle ilk uluslararası yarışı gerçekleştirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

Yarışlar nefes kesiyor

'Ordu Oral-B Triatlonu' parkurunda yarışan sporcuların mücadelesi nefesleri kesti. Triatletler önce deniz parkuru ardından bisiklet parkuru ve son olarak koşu parkurunu tamamladı. Yarışı tamamlayan sporcuların yorgunlukları gözlerinden okunurken dereceye girenler ise büyük sevinç yaşadı.

Triatletler Ordu parkuruna hayran kaldı

Duygu ve düşüncelerini paylaşan triatletler çok güzel bir yarış geçirdiklerini vurguladılar. Ordu'daki parkura hayran kaldıklarını da belirten sporcular eksiksiz gerçekleştirilen organizasyon için emeği geçenlere teşekkürlerini ilettiler. - ORDU

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Triatlon, Türkiye, Ordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Triatlon heyecanı Ordu'da başladı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Pınar Gültekin cinayetinde sanık Avcı'nın anne, baba ve ortağı hakkında iddianame hazırlanacak 00:11 Pınar Gültekin cinayetinde sanık Avcı'nın anne, baba ve ortağı hakkında iddianame hazırlanacak Düğün yemeğini yiyen 43 kişi hastanelik oldu 23:51 Düğün yemeğini yiyen 43 kişi hastanelik oldu Sert Türkiye çıkışlarıyla bilinen Yunan Bakan Dendias'tan Atatürk vurgulu Erdoğan övgüsü 23:05 Sert Türkiye çıkışlarıyla bilinen Yunan Bakan Dendias'tan Atatürk vurgulu Erdoğan övgüsü
Fatih Terim'den transfer itirafı: Transferlerin tamam olduğu bir sezon hatırlamıyorum 21:44 Fatih Terim'den transfer itirafı: Transferlerin tamam olduğu bir sezon hatırlamıyorum Diyarbakır'da namus cinayeti! Husumetlilerini sokak ortasında kurşuna dizdiler 20:14 Diyarbakır'da namus cinayeti! Husumetlilerini sokak ortasında kurşuna dizdiler İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını yayınladı 19:07 İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını yayınladı
Bakan Varank'tan Naci Görür'e ağır sözler: Güya profesör ünvanı olan, çürümüş zihniyetin temsilcisi 18:50 Bakan Varank'tan Naci Görür'e ağır sözler: Güya profesör ünvanı olan, çürümüş zihniyetin temsilcisi Galatasaray, TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderdi! 5 futbolcuyu listeye almadı 18:29 Galatasaray, TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderdi! 5 futbolcuyu listeye almadı

Son Dakika Haberleri
19:03 Sedye üstünde hayatta kalma savaşı! Kocasının bıçakladığı kadın yaşamını yitirdi
19:02 Kaan Yıldırım- Çağla Şikel aşkında gözler eski eşe çevrildi! Yıllar önceki açıklamaları hatırlandı
18:38 Rus Sağlık Bakanı aşı olanlara bu çağrıyı yaptı: Aşıdan hemen sonra cinsel ilişkiye girmeyin
18:37 İş görüşmesi gitmişti, hayatının kabusunu yaşadı! Kayıp iş insanının kaçırıldığı ortaya çıktı
18:35 İki kardeşin fıkra gibi arazi kavgası! 92 yaşındaki babaları dikenli tellerden atlayıp eve giriyor
18:33 Irak'tan, Tunceli'ye delta varyantı taşıdılar! 52 kişi karantinada
18:30 Rize'de denizde kaybolan kişinin cesedi Gürcistan kıyısına vurdu
18:28 Galatasaray, TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderdi! 5 futbolcuyu listeye almadı
18:27 Ege Deniz'inde 4.3 büyüklüğünde deprem
18:26 Memleket Partisi'ne geçen Meclis Üyesi saldırıya uğradı! Saldırının arkasında CHP'li gençlerin olduğu öne sürüldü
Ünlü şarkıcı Işın Karaca Ünlü şarkıcı Işın Karaca "file dönmüşsün" diyen takipçisine cevap verdi: Kalbini yıkat         
00:46
Çağla Şıkel, Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı iddialarını yalanladı Çağla Şıkel, Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı iddialarını yalanladı         
00:03
2 çocuk annesi kadın, arabanın içinde 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalandı 2 çocuk annesi kadın, arabanın içinde 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalandı         
23:30
13 yaşında doğum yaptı! Şimdiki halini ve kızını görenler inanamıyor 13 yaşında doğum yaptı! Şimdiki halini ve kızını görenler inanamıyor         
22:43
Kırkpınar'da korkutan anlar! Başpehlivan Recep Kara hastaneye kaldırıldı Kırkpınar'da korkutan anlar! Başpehlivan Recep Kara hastaneye kaldırıldı         
20:19
Haiti Devlet Başkanı Moise, öldürülmeden önce işkenceye maruz kalmış Haiti Devlet Başkanı Moise, öldürülmeden önce işkenceye maruz kalmış         
20:00
Kaan Yıldırım- Çağla Şikel aşkında gözler eski eşe çevrildi! Yıllar önceki açıklamaları hatırlandı Kaan Yıldırım- Çağla Şikel aşkında gözler eski eşe çevrildi! Yıllar önceki açıklamaları hatırlandı         
19:03
İki kardeşin fıkra gibi arazi kavgası! 92 yaşındaki babaları dikenli tellerden atlayıp eve giriyor İki kardeşin fıkra gibi arazi kavgası! 92 yaşındaki babaları dikenli tellerden atlayıp eve giriyor         
18:35
Datça'da sahilinde endişelendiren görüntü Datça'da sahilinde endişelendiren görüntü         
18:12
Vahşi ayı, talihsiz adamı parçalara ayırmış! Kardeşleri cansız bedenini görünce hıçkırıklara boğuldu Vahşi ayı, talihsiz adamı parçalara ayırmış! Kardeşleri cansız bedenini görünce hıçkırıklara boğuldu         
18:08
Teknoloji devlerinin Türkiye'de telefon üretimine başlamasıyla fiyatlar 1.500 TL'ye kadar indi Teknoloji devlerinin Türkiye'de telefon üretimine başlamasıyla fiyatlar 1.500 TL'ye kadar indi         
16:29
Müge Anlı'da sinir krizi geçiren Osman Büyükşen, bu kez de sosyal medyadan veryansın etti Müge Anlı'da sinir krizi geçiren Osman Büyükşen, bu kez de sosyal medyadan veryansın etti         
15:01
Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı         
13:40
Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler         
11:54
Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü         
11:43
Başarılı oyuncu Hilal Altınbilek, derin yırtmaçlı elbisesiyle beğeni topladı Başarılı oyuncu Hilal Altınbilek, derin yırtmaçlı elbisesiyle beğeni topladı         
11:03
Türk mühendislerden çığır açacak buluşunu Harvard satın aldı! Geliştirdikleri cihaz birçok hastalığa umut olacak Türk mühendislerden çığır açacak buluşunu Harvard satın aldı! Geliştirdikleri cihaz birçok hastalığa umut olacak         
10:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2021 01:16:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Triatlon heyecanı Ordu'da başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement