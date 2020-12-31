Triatlon şampiyonları ödüllerini aldı - Son Dakika

Triatlon şampiyonları ödüllerini aldı

31.12.2020 16:46
Triatlon şampiyonları ödüllerini aldı, System.String[]

Puanlı 2020 Türkiye Triatlon Finallerinin şampiyonları, düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Puanlı 2020 Türkiye Triatlon Finallerinin şampiyonları, düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Yüzme, koşu ve bisiklet etaplarından oluşan 2020 Puanlı Triatlon Yarışları'nın triatlon ve aquatlon branşı takım ve ferdi sonuçlarına göre yıl sonu sıralamasında dereceye giren sporculara ve takımlara ödülleri verildi. Kurtdereli Spor Salonu'nda düzenlenen törenle dereceye giren şampiyon sporculara, 9 bireysel ve 9 takım olmak üzere 18 kupa takdim edildi. İlk üç sırada yer alan sporcuların ve kulüplerin kupaları, pandemi nedeniyle Türkiye Triatlon Federasyonu İl Temsilcilikleri aracılığı ile illerde teslim edildi.

Pandemi tedbirleri kapsamında düzenlenen ödül töreninde konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Arıcıoğlu, triatlonun disiplin, dayanıklılık ve çok çalışma gerektiren bir spor olduğunu, yükselttikleri başarı çıtasını yeni yılda biraz daha yukarı taşıyacaklarına inandığını belirterek, sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti.

Türkiye Triatlon Federasyonu As Başkanı Ali Özgür Eriş, sporcuları tek tek kutlayarak, "Yüksek azimle daha büyük başarılara imza atacak sporcularımızı dünya şampiyonalarında da alkışlayacağız. Seneye inşallah daha büyük bir organizasyonda daha büyük katılımlarla burada olmaktan gurur ve mutluluk duyacağız." dedi.

2020 Puanlı Triatlon Yarışları, daha önce yüzme ve koşu olarak yapılan yarışların bisiklet etabı, geçtiğimiz ay ilimizde yapılmış. Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle il bazlı olarak düzenlenen yarışlarda sporcular kıyasıya mücadele etmişti. - BALIKESİR

Triatlon şampiyonları ödüllerini aldı
Triatlon şampiyonları ödüllerini aldı
Triatlon şampiyonları ödüllerini aldı
Triatlon şampiyonları ödüllerini aldı
Triatlon şampiyonları ödüllerini aldı
Triatlon şampiyonları ödüllerini aldı
Triatlon şampiyonları ödüllerini aldı

Bisiklet, Triatlon, Türkiye, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Triatlon şampiyonları ödüllerini aldı - Son Dakika Spor


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