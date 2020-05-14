TRİATLON ŞAMPİYONU ENGEL TANIMADI EVDE KULAÇ ATIYOR, PEDALLIYOR, KİLOMETRELERCE KOŞUYOR - Son Dakika
Son Dakika Güncel TRİATLON ŞAMPİYONU ENGEL TANIMADI EVDE KULAÇ ATIYOR, PEDALLIYOR, KİLOMETRELERCE KOŞUYOR - Son Dakika

TRİATLON ŞAMPİYONU ENGEL TANIMADI EVDE KULAÇ ATIYOR, PEDALLIYOR, KİLOMETRELERCE KOŞUYOR

14 dakika önce

Koronavirüs nedeniyle dışarıda antrenman yapamayan profesyonel sporcu Neval Gördük, engel tanımıyor ve evinde kurduğu düzenek sayesinde metrelerce kulaç atıyor, kilometrelerce pedallayıp koşuyor.

Koronavirüs nedeniyle dışarıda antrenman yapamayan profesyonel sporcu Neval Gördük, engel tanımıyor ve evinde kurduğu düzenek sayesinde metrelerce kulaç atıyor, kilometrelerce pedallayıp koşuyor. Evinde bu üç doğa sporunu barındıran triatlonu da yapan 2013 ve 2014 Türkiye Triatlon Yaş Grubu Şampiyonu Gördük, Ben 5 Mart'ta karantinaya girdim ve antrenmanlarımı evde yapıyorum. Gerçekten de her şey eve sığıyormuş. Lastikle yüzüyorum, bisiklete biniyorum, koşu alanım da burada dedi.

Sosyal hayatın askıya alındığı ve tüm spor organizasyonlarının durdurulduğu pandemi sürecinde profesyonel sporcu, uzun mesafe koşucusu ve uzman antrenör Neval Gördük engel tanımadı. Koronavirüs salgını nedeniyle evinde kalan Gördük, kondisyon kaybını önlemek için antrenmanlarını da evine taşıdı. Bisiklet sürmekten koşmaya, kardiyodan yüzmeye kadar birçok sporu evinde yaptı. 2013 Türkiye Triatlon Şampiyonu ve çölyak hastası olan Gördük, ayrıca 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü'nde de üç doğa sporunu barındıran triatlonu evinde yaparak, glütensiz beslenmeye dikkat çekti. Triatlonun gereği olarak 750 metre yüzmesi, 20 kilometre bisiklet sürmesi ve 5 kilometre koşması gereken Gördük, teknolojinin yardımıyla her yaptığını kayıt altına aldı ve sosyal medya hesaplarından canlı yayınla paylaştı. Her gün antrenmanlarına devam eden Gördük, evinde havuz olmadığından yüzme sporu için havuz antrenmanlarında kullandıkları direnç lastiğiyle kulaç atıyor. Kolundaki akıllı saat sayesinde de her 50 metreyi 30 kulaç olarak hesaplıyor. Triatlon için mola vermeden 20 kilometre bisiklet süren Gördük, bunun için de doğada triatlon yaparken kullandığı bisikletini kullanıyor. Bisikletinin arka tekerleğini çıkartarak zincirini trainer denilen alete bağlayan ve pedal çeviren Gördük, bir aplikasyon uygulaması sayesinde herkese açık sürüş yapıyor. Ardından da odadan odaya 5 kilometre koşarak, triatlonu tamamlıyor. Canlı yayında paylaştığı triatlonda 750 metrelik yüzme için 15 kere 50 metreyi 15 dakika 56 saniye de tamamlayan ve mola vermeden 41 dakika 32 saniye boyunca toplam 20 kilometre pedal çeviren Gördük, 5 kilometrelik koşu etabını da 41 dakikada bitirdi. Evde yaptığı antrenmanın doğadakinden daha uzun sürdüğünü söyleyen Gördük, triatlonu toplam 1 saat 35 dakikada tamamladı.

HER ŞEY EVE SIĞIYORMUŞ

Evde her şeyi yapmanın mümkün olduğunu söyleyen Gördük, Ben 5 Mart'ta karantinaya girdim ve o zamandan beri antrenmanlarımı evde yapıyorum. Özel derslerimi de online yapıyorum. Aslında evde her şey yapılıyormuş. Ben Fransa'nın dağlarını koşmuş bir insanım, sonra Çin'de Gobi çöllerine gidip o yarışları koştum. Çok zorlu yarışlar koştum. Dünyanın birçok ülkesinde çok uzun mesafeler koştum. Oradan gelip böyle küçücük bir alanda triatlon yaptım. Ben de buna şaşırıyorum ama gerçekten de her şey eve sığıyormuş. Mecbur olunca her şey yapılabiliyor. Her gün antrenmanlarımı bu alanda yapıyorum. Düzenli olarak her gün yapıyorum, lastikle yüzüyorum. Bisiklete biniyorum, koşu alanım da burada ifadelerini kullandı.

NİYE EVDE OLMASIN' DEDİM

Gördük karantina nedeniyle yarışlar iptal olunca sporunu evde yapmaya karar verdiğini söyleyerek, Kapalı alanda olmak çok güzel bir duygu değil ama bunun da üstesinden geldim. Sanırım bizler de ortama göre ne yapmamız gerektiğini öğreniyoruz. İlk zamanlar biraz zorlanmıştım ama şu anda alıştım diyebilirim. Artık çok zorlanmıyorum, her şeyi yapabiliyorum. Evde koştuğum triatlon baya bir yavaş oldu. Bisikletle yine aynı hızda gidebiliyorsunuz ama sonuçta rüzgar yok. Dışarıdaki etkenler yok, arkadaşlarınızla beraber sürmüyorsunuz. Tabii ki çok farklı. Suda lastik çekiyorsunuz, burada suyun direnci yok. Dolayısıyla çok farklı ama yine de keyifli. Ben bu sene 3 tane koşuya kayıt yaptırmıştım ama giremedim. Karantinadan dolayı yarışlar dünyanın her yerinde iptal edildi. Dolayısıyla 'niye evde olmasın' dedim ve evde yapmaya karar verdim. Ben aynı zamanda bir çölyaklıyım. Çölyak bir ince bağırsak hastalığıdır. Glüten ve onun türevlerini yiyemiyoruz. Türkiye'de bu konuda çok bilinçli değiliz. Ben aslında buna dikkat çekmek için triatlon koşmaya karar verdim. Sanırım bunda da başarılı oldum. Birçok insan bana ulaştı dedi.

Gördük, Triatlon üç branştan oluşur. Sırasıyla yüzme, bisiklet, koşudur. Yüzdüm, yüzme alanım şurasıydı. Arkasından 20 kilometre bisiklet bindim. Ben sprint mesafe koştum. Sprint mesafede 750 metre yüzülür, 20 kilometre bisiklet binilir, 5 kilometre de koşulur. Burada 750 metre yüzdüm, 20 kilometre uygulamayla bisiklet bindim. Sonra da ayakkabılarımı giyip burada 5 kilometre koştum. Bunların hepsini bir uygulamaya bağlıyorsunuz. Uygulamayı kullanan insanlar orada tezahürat da edebiliyorlar. Bana tezahürat da yaptılar. Uygulamada kaç kilometre koştuğum, bisiklet bindiğim görülüyordu. Yüzmede de kaç kulaç attığımda kaç metre gittiğimi gösteren akıllı saatim var, o saati kullandım. Evde kaldığımız bu zamanlarda ben bile bunun bu kadar kolay yapılabileceğini bilmiyordum. Sosyal medya hesaplarından zaten insanlara çokça hareket edebilmeleri için canlı yayınlar yapıyorum. Onlara katılsınlar. Evde kaldığınız dönemde her şeyi yapabilirsiniz. Bu bizim sağlığımız ve güvenliğimiz için yapmamız gereken şeylerden bir tanesi. Aslında neleri yapabileceklerini bu dönemde görebilirler dedi.

TRİATLON ŞAMPİYONU ENGEL TANIMADI EVDE KULAÇ ATIYOR, PEDALLIYOR, KİLOMETRELERCE KOŞUYOR

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 12:12 Kaynak: DHA


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