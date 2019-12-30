Triatlon sezon sonu buluşması düzenlendi - Son Dakika

Türkiye Triatlon Federasyonu Antalya İl Temsilciliği tarafından, Antalyalı sporcuların ve hakemlerinin katılımıyla "Tritalya Sezon Sonu Buluşması" gerçekleştirildi.

Anfaş Fuar Merkezi'nde Federasyon Başkanı Bayram Yalçınkaya'nın 2020 sezonu dileklerinin yer aldığı videonun yayınlanmasıyla başlayan etkinlikte konuşan İl Temsilcisi Onur Şentürk, Antalya'da triatlon sporunun gelişim gösterdiğini söyledi.

Yaptıkları performans testleri ve yeni kurulan kulüpleri sayesinde 2020 yılında da gelişimin devam edeceğini dile getiren Şentürk, "Hocalarımızın yol göstermesi, kulüplerimizin çabalarıyla, sponsorlarımızın desteğiyle ve federasyonumuzun yeni projeleriyle triatlonun yeni sezonda daha çok büyüyeceğini umut ediyorum. Triatlonun en güzel anı her şeyin mümkün olduğunu ve asla bırakmamız gerektiğini anlatmasıdır." ifadelerini kullandı.

Triatlon sporunun zorlayıcı şartlarından bahseden Antalya İl Antrenörü Zülfü Karabulut da sporcunun bahanenin arkasına sığınarak yarışı bırakmaması gerektiğini söyledi.

Etkinlikte, Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen 2019'un bütün yarışlarına katılarak özel ödüle layık görülen Okan Bağcı'ya ödülü takdim edildi.

Etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.