Triatlon sporcusu, minibüscü tarafından 5 yerinden bıçaklandı - Son Dakika

HATAY'da triatlon sporcusu Taner Beştek, İstanbul'dan geldiği Çevlik- Arsuz bisiklet yolunda çıkan tartışmada minibüs şoförü B.O. tarafından 5 yerinden bıçaklandı.

İstanbul'dan Hatay'a gelen triatlon sporcusu Taner Beştek, yeni yapılan Çevlik-Arsuz yolunda bisikleti ile seyahat etmeye çıktı. Beştek, bisikletiyle ilerlerken iddiaya göre, B.O. yönetimindeki minibüs tarafından yolda araçla sıkıştırıldı. Beştek ile B.O. arasında sözlü tartışma çıktı. Araçtan inen B.O., Beştek'i 5 yerinden bıçakladı. Polise ve sağlık ekiplerine kendisi haber vermeye çalışan Beştek'i yerde kanlar içerisinde gören vatandaşlar, müdahale etti. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Beştek, İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrasında minibüs şoförü B.O., yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. B.O.'nun Beştek'i yaraladığı bıçağı ise aracın torpidosundan çıktı.