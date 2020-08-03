Triatlon sporcusu, minibüscü tarafından 5 yerinden bıçaklandı - Son Dakika

Triatlon sporcusu, minibüscü tarafından 5 yerinden bıçaklandı

HATAY'da triatlon sporcusu Taner Beştek, İstanbul'dan geldiği Çevlik-Arsuz bisiklet yolunda çıkan tartışmada minibüs şoförü B.O. tarafından 5 yerinden bıçaklandı.

Triatlon sporcusu, minibüscü tarafından 5 yerinden bıçaklandı, System.String[]

HATAY'da triatlon sporcusu Taner Beştek, İstanbul'dan geldiği Çevlik- Arsuz bisiklet yolunda çıkan tartışmada minibüs şoförü B.O. tarafından 5 yerinden bıçaklandı.

İstanbul'dan Hatay'a gelen triatlon sporcusu Taner Beştek, yeni yapılan Çevlik-Arsuz yolunda bisikleti ile seyahat etmeye çıktı. Beştek, bisikletiyle ilerlerken iddiaya göre, B.O. yönetimindeki minibüs tarafından yolda araçla sıkıştırıldı. Beştek ile B.O. arasında sözlü tartışma çıktı. Araçtan inen B.O., Beştek'i 5 yerinden bıçakladı. Polise ve sağlık ekiplerine kendisi haber vermeye çalışan Beştek'i yerde kanlar içerisinde gören vatandaşlar, müdahale etti. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Beştek, İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrasında minibüs şoförü B.O., yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. B.O.'nun Beştek'i yaraladığı bıçağı ise aracın torpidosundan çıktı.

GÖZLEM ALTINDAİskenderun Bisiklet Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Şu an yoğun bakımda gözlem altında olan Taner Beştek'in başına gelen olay, ne kadar önlem alırsak alalım, biz bisiklet sporcularının her zaman başına gelen olaylarının biraz daha büyümüş halidir. Aynı zamanda bu olay sadece şehrimizi değil, tüm Türkiye'yi tehdit eden ve yolların sahibi oldukları psikolojisini üstlerinden bir türlü atamayan her türlü hız ve trafik ihlalini hak olarak gören minibüsçü terörünün bir yansımasıdır. Unutulmamalıdır ki bisiklet de bir araçtır ve üstündeki bir insandır" dedi.

Arsuz, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 06:02

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Triatlon sporcusu, minibüscü tarafından 5 yerinden bıçaklandı - Son Dakika
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