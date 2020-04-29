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Triatloncular salgında engel tanımıyor
6 saat önce
DÜNYA çapında sosyal hayatı askıya aldığı gibi tüm spor organizasyonlarını durdurup milyarları eşi görülmemiş şekilde eve hapseden koronavirüs salgını sürecinde triatlon ve bisiklet sporcuları engel tanımıyor.
DÜNYA çapında sosyal hayatı askıya aldığı gibi tüm spor organizasyonlarını durdurup milyarları eşi görülmemiş şekilde eve hapseden koronavirüs salgını sürecinde triatlon ve bisiklet sporcuları engel tanımıyor. Bisikletlere monte edilip bilgisayar ve tablet üzerinden online katılınabilen sanal gerçeklik uygulamalarıyla evlerinde çalışmalarını sürdüren sporcular, antrenmansız kalmıyor. Sanal bisiklet uygulamalarıyla sporcular aynı anda takım halinde de antrenman yapıp birbirleriyle iletişim kurabilirken uluslararası sanal yarışlara da katılıyor. İmkanı olan sporcular evlerinde koşu bandıyla koşup, özel havuzlarda bellerine lastik ip bağlayıp yüzme antrenmanlarını da aksatmıyor.Yüzme, bisiklet ve koşunun peşi sıra yapıldığı triatlon sporunun çok zorlu bir antrenman programının olduğunu söyleyen Triatlon Milli Takımı Antrenörü Mert Onaran, "Triatlonda yetenekten çok çalışmak önemli. Tüm sporcular 1.5 aydır evde. Bu süreçte antrenmanlar aksarsa eski formu yakalamak zaman alır. Uzun mesafe branşı olduğu için antrenmanlarımız çok daha yoğun geçiyor. Evde kaldığımız dönemde kuvvet çalışmalarının yanı sıra sporcularla birlikte online bisiklet antrenmanlarını da sürdürüyoruz. Ben de salgın olmasa bu tarihlerde ABD'nin Teksas Eyaleti'nde triatlonun en zorlu seviyesi olup 3.8 kilometre yüzme, 180 kilometre bisiklet ve 42.2 kilometre koşudan oluşan Ironman yarışında yarışacaktım. Yarışa gidemedim ama en azından 180 kilometrelik aynı bisiklet etabını evden tamamladım" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 10:16 Kaynak: DHA
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