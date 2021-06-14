Triatlonda Denizli rüzgarı devam ediyor

Avşa Adasında hafta sonu gerçekleşen Triatlon ve Aquatlon Türkiye Kupası yarışlarına Denizlili sporcular damga vurdu. Sıla Gür Gençler Türkiye Şampiyonu, Barış Türkcan Yıldızlar Türkiye Şampiyonu, Ecrin Su Yakar ise M1 Kızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonluğuna ulaştı.

12-13 Haziran 2021 tarihlerinde Balıkesir Avşa'da gerçekleştirilen Türkiye Triatlon Federasyonu Avşa Oral B Triatlon ve Aquatlon Türkiye Kupası yarışları ülke genelinden geniş bir katılımla yapıldı. Sezonun 2. sprint mesafe triatlon yarışlarına Denizlili sporcular damga vurdu. Triatlonda formuyla göz kamaştıran iki sporcumuzdan Sıla Gür Gençler kategorisinde, Barış Türkcan ise Yıldızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonluğunu aynı Didim Triatlonunda olduğu gibi kimseye kaptırmadı. Aquatlon Türkiye Kupasında ise 10 yaşında ki Ecrin Su Yakar, M1 Kızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonluğuna ulaştı. Bayrak yarışında Denizlili sporcular Türkiye ikinciliği elde etti.

İbanoğlu triatloncuları kutladı

Balıkesir'in Avşa Adasında gerçekleşen yarışmaları ve Denizlili sporcuların form durumunu yakından takip eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, elde edilen başarılı sonuçların ardından sporcuları, teknik ekibi ve sporcu ailelerini kutladı. - DENİZLİ