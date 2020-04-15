Triatlonda faaliyet takvimine koronavirüs düzenlemesi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Didim Triatlonu eylül ayına ertelenirken, Aquatlon Türkiye Şampiyonası iptal edildi.

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, yaptığı yazılı açıklamada, belediyelerle iletişim halinde olduklarını belirterek, "9-10 Mayıs için planlanan Didim Triatlonu, Didim Belediyesi ile yapılan görüşmeler neticesinde 5-6 Eylül tarihine alınmıştır. Daha önce 5-6 Eylül tarihinde takvimlendirilen Aquatlon Türkiye Şampiyonası ise doğrudan Kuşadası Belediyesi'nden gelen resmi bildiri sonucunda iptal edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Yalçınkaya, mayıs sonundaki Gelibolu Triatlonu ve haziran ayında düzenlenmesi planlanan Avşa Adası Triatlonu ile ilgili kararların ise nisan ayı sonunda verileceğini bildirdi.