Son Dakika Haberleri: Triatlonda Hedef Şampiyonluk

Triatlonda Hedef Şampiyonluk

51 dakika önce

Türkiye Triatlon Federasyonu'nun düzenlediği Marmaris Duatlonu gerçekleştirildi.

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Türkiye Triatlon Federasyonu'nun düzenlediği Marmaris Duatlonu gerçekleştirildi. 5 kilometre koşu, 20 kilometre bisiklet ve 2.5 kilometre koşu etabının yer aldığı yarışa Antalyaspor'dan Oğuz Bodur, Burhan Cömertoğlu, Necati Şevik, Sabri Yiğit Üfler, Mustafa Çelik ve Mehmet Zahit Pişirici katıldı. Türkiye genelinden birçok sporcunun katılımıyla gerçekleşen yarışın bisiklet kısmı kilit taşı zeminde, koşu etapları ise oldukça sert olan taş zeminde gerçekleşti. Rüzgarın da yer yer kendini hissettirdiği yarış sonunda yaş gruplarında Necati Şevik 4'üncü olurken, Sabri Yiğit Üfler ve Mustafa Çelik 5'inci, Mehmet Zahit Pişirici 8'inci, Burhan Cömertoğlu 9'uncu, Oğuz Bodur ise 10'uncu oldu.

İkinci ayak Antalya'da

İki ayaklı olan Duatlon Şampiyonası'nın ikinci ayağı 7 Nisan Pazar günü Antalya Expo 2016'da gerçekleşecek. Marmaris Duatlonu'nda takım kategorisinde iyi puan toplayan Antalyaspor, finalde son noktayı koymayı ve kürsüde yer alarak sezonun ilk şampiyonluğunu almayı hedefliyor. Antalyaspor triatlon takımı, Antalya'daki etapta şehrin takımını desteklemek için tüm sporseverleri yarışı izlemeye bekliyor. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:48 Kaynak: İHA

Antalyaspor, Marmaris, Türkiye, Spor
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