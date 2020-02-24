Triatlonda ilk yarış koşuldu - Son Dakika
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Triatlonda ilk yarış koşuldu

7 saat önce

Antalyaspor triatlon takımı hafta sonunda koşulan Gran Fondo Antalya yarışını başarı ile tamamladı.

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Antalyaspor triatlon takımı hafta sonunda koşulan Gran Fondo Antalya yarışını başarı ile tamamladı.


2019 yılına Talya Bitkisel Ürünler sponsorluğunda başlayan ve 2020 yılında da aynı sponsorla yola devam edecek olan kırmızı beyazlı ekip, Gran Fondo Antalya'ya özel olarak Sora Tekstil sponsorluğunda koştu. Yarıştan bir gün önce Sora Tekstil yönetim kurulu üyesi Girayhan Köseoğlu ile buluşan ve başarı dileklerini alan takım üyeleri bir de hatıra fotoğrafı çektirdi. Branş sorumlusu Sabri Yiğit Üfler Antalya merkezli ve dünya çapında yarışan takımlarla çalışan Sora Tekstil'in sponsor olmasının haklı gururunu yaşadıklarını söyledi ve Girayhan Köseoğlu'na teşekkürlerini iletti.


Yağmur ve rüzgarın etkili olduğu ve bu sene 3'üncüsü gerçekleştirilen yarış 97 kilometrelik uzun etapla başladı. Ardından 61 kilometrelik kısa etap start aldı. Uzun etaba Antalyaspor'dan Ayhan Tama, Mehmet Zahit Pişirici ve Nuri Acar katıldı. Ayhan Tama erkekler 60-65 yaş grubunda 3'üncü olurken Nuri Acar erkekler 40-44 yaş grubunda 4'üncülüğü elde etti. Kısa parkurda Necati Şevik, Mustafa Çelik, Birhan Varol, Oğuz Bodur, Sabri Yiğit Üfler, Burhan Cömertoğlu ve Soner Oralkasım yarıştı. Necati Şevik erkekler 40-44 yaş grubunda 10'uncu olurken, Birhan Varol erkekler 55-59 yaş grubunda 8'inci sırada yer aldı. Antalyaspor triatlon takımı 1 Mart Pazar günü koşulacak olan Runatolia yarışı için son hazırlıklarına başladı. - ANTALYA

Antalyaspor, Nuri Acar, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:17 Kaynak: İHA
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