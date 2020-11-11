Triatlonda İzmir ve Antalya'da TOHM seçme testleri yapılacak

Triatlonda İzmir ve Antalya'da 14-15 Kasım tarihlerinde Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri (TOHM) seçme testleri gerçekleştirilecek.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teste TOHM kadrosunda bulunan sporcular ile 2000-2006 doğumlu Antalya ve İzmir'de ikamet eden sporcular katılacak.

İzmir'deki yüzme testi 14 Kasım Cumartesi günü Alsancak Spor Kulübü Yüzme Havuzu'nda, koşu ise 15 Kasım 2020 Pazar günü Atatürk Stadı'nda yapılacak.

Antalya'da ise 15 Kasım Pazar günü yüzme Akdeniz Üniversitesi Havuzu'nda koşu testi de Zeytinköy Atletizm Pisti'de düzenlenecek.

TOHM seçme kriterleri şöyle belirlendi:

2005 - 2006 doğumlular yüzme: 200 metre, koşu: 1000 metre

2003 - 2004 doğumlular yüzme: 400 metre, koşu: 1500 metre

2001 - 2002 doğumlular yüzme: 400 metre, koşu: 3000 metre

1-31 Aralık 2000 doğumlular ile 21-23 yaşlarında TOHM sporcusu olanlar yüzme: 800 metre, koşu: 5000 metre