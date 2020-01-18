Triatlonda yeni eğitim modülüyle başarı artırma hedefi - Son Dakika
Son Dakika Spor Triatlonda yeni eğitim modülüyle başarı artırma hedefi - Son Dakika Spor

Triatlonda yeni eğitim modülüyle başarı artırma hedefi

7 saat önce

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, triatlonda yeni bir eğitim modülünü Türkiye'ye kazandıracaklarını, bu sayede uluslararası organizasyonlarda başarının artacağına inandıklarını bildirdi.

Triatlonda yeni eğitim modülüyle başarı artırma hedefi, System.String[]

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, triatlonda yeni bir eğitim modülünü Türkiye'ye kazandıracaklarını, bu sayede uluslararası organizasyonlarda başarının artacağına inandıklarını bildirdi.

Yalçınkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyon olarak dünyada kullanılan antrenör akreditasyon sistemine uyum çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Triatlonda Fransa'nın geliştirdiği eğitim modülünü uygulamayı planladıklarını aktaran Yalçınkaya, "Bu modülü hazır hale getirdikten sonra Fransa'dan eğitmenler getirmeyi planlıyoruz. Önce kendi eğitmenlerimizi bu modülle eğitmeyi planlıyoruz. Bu sene içinde altyapıyı oluşturduktan sonra 2021 yılı içinde bu eğitim modülünü hayata geçirmiş oluruz. Buradaki öncelikli hedef eğitmenleri doğru eğitmek. Bu sisteme triatlon okulu diyeceğiz. Triatlon okulu eğitmen eğitimini alan herkes, okul açabilecek ve eğitim verebilecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin olimpiyatlara gitme yaş ortalamasının 24-25 olduğunu, yeni sistemle küçük yaşlardan itibaren sistemli bir eğitimin başlayacağını aktaran Yalçınkaya, 13 yaşına kadar doğru antremanları almış yetenekleri olimpiyatlara gönderebilecek noktaya geleceklerini ifade etti.

Yalçınkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocukların performansını ne kadar geliştirsek de doğru eğitimi almadıkları için tekniksel sıkıntı yaşıyoruz. Çocukların küçük yaşta çok yönlü gelişimi çok önemli. Bu eğitim modülüyle aynı zamanda yüzme, atletizm ve bisiklet kategorileri için de ayrı ayrı iyi bir altyapı oluşturacağımızı düşünüyorum."

Türkiye, Fransa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

2019 yılında yabancılar Türkiye'den 45 bin 483 konut satın aldı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Comolli'nin istifası sonrası özeleştiri yaptı: Hata yaptık Melisa Şenolsun, Atiye ile zirveye yerleşti YSK'nın listesi sonrası Gelecek Partisi, seçim için harekete geçti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 19:34:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Triatlonda yeni eğitim modülüyle başarı artırma hedefi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]