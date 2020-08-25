Triatlonda yılın ilk yarışı 30 Ağustos'ta Ordu'da yapılacak

Triatlonda 2020 yılının ilk yarışması Ordu'da "30 Ağustos Zafer Triatlonu" adıyla düzenlenecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sene henüz yarış düzenlenmeyen triatlonda, yılın ilk organizasyonu 30 Ağustos Pazar günü yapılacak.

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada Ordu Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirecekleri 30 Ağustos Zafer Triatlonu'nun önemine dikkati çekti.

Salgın dolayısıyla uzun süredir organizasyon düzenleyemedikleri hatırlatan Yalçınkaya, "Herkes spora uzak kaldı. Herkes yarışmak istiyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin talebi üzerine Sağlık İl Müdürlüğü ve Valilikle ciddi toplantılar yapılarak organizasyonu yapmaya karar verdik." dedi.

Salgın nedeniyle yarışma formatını değiştirdiklerini anlatan Yalçınkaya, "Draft olmadan, her sporcunun ayrı ayrı yarışacağı bir yarışma olacak. Startlar birebir yapılacak. Sağlık önlemlerini üst seviyede tutacağız. Tabii bu bizim camiamız için de ilk olacak.100 civarı bir katılım bekliyoruz." diye konuştu.

30 Ağustos'un çok özel bir tarih olduğunu da vurgulayan Yalçınkaya, "Organizasyonun başında bir kortej de olacak. Çok önemsediğimiz bir tarih. Adını da Zafer Triatlonu koyduk. Özel bir günde güzel bir yarış olmasını diliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.