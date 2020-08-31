Triatlonda yılın ilk yarışı Ordu'da yapıldı

Triatlonda 2020 yılının ilk organizasyonu "30 Ağustos Zafer Triatlonu" adıyla Ordu'da düzenlendi.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yılın ilk yarışı 8 kategoride gerçekleştirildi.

Türkiye Triatlon Federasyonu ve Ordu Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile yapılan ve pandemi nedeniyle değişik bir formatta düzenlenen organizasyonda birinci olan sporcular kategorilerine göre şöyle:

Sprint mesafe elit erkekler: Arda Depe (1.06.35)

Sprint mesafe elit kadınlar: Çığıl Uzun (1.24.46)

Sprint mesafe paratriatlet erkekler: Uğurcan Özer (1.12.06)

Sprint mesafe paratriatlet kadınlar: Miray Ulaş (1.47.22)

Sprint mesafe yaş grubu erkekler: Necati Durmaz (1.14.33)

Sprint mesafe yaş grubu kadınlar: Zeynep Aykan (1.33.57)

Standart mesafe erkekler: Bahadır Tama (2.10.08)

Standart mesafe kadınlar: Özge Uzun (2.26.29)