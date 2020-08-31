Triatlonda yılın ilk yarışı Ordu'da yapıldı

Triatlonda 2020 yılının ilk organizasyonu "30 Ağustos Zafer Triatlonu" adıyla Ordu'da düzenlendi.
Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yılın ilk yarışı 8 kategoride gerçekleştirildi.
Türkiye Triatlon Federasyonu ve Ordu Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile yapılan ve pandemi nedeniyle değişik bir formatta düzenlenen organizasyonda birinci olan sporcular kategorilerine göre şöyle:
Sprint mesafe elit erkekler: Arda Depe (1.06.35)
Sprint mesafe elit kadınlar: Çığıl Uzun (1.24.46)
Sprint mesafe paratriatlet erkekler: Uğurcan Özer (1.12.06)
Sprint mesafe paratriatlet kadınlar: Miray Ulaş (1.47.22)
Sprint mesafe yaş grubu erkekler: Necati Durmaz (1.14.33)
Sprint mesafe yaş grubu kadınlar: Zeynep Aykan (1.33.57)
Standart mesafe erkekler: Bahadır Tama (2.10.08)
Standart mesafe kadınlar: Özge Uzun (2.26.29)
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 11:01 - Kaynak: AA
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