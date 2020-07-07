Triatlondan gemi modelciliğine - Son Dakika

Triatlondan gemi modelciliğine

İZMİR'de, eski milli triatlon sporcusu Efecan Bezdan (29), koronavirüs sürecinde havuzların kapanması üzerine yüzme antrenörlüğüne ara vererek, evde geçirdiği boş zamanlarını tutkusu olan gemi modelciliğine ayırdı.

İZMİR'de, eski milli triatlon sporcusu Efecan Bezdan (29), koronavirüs sürecinde havuzların kapanması üzerine yüzme antrenörlüğüne ara vererek, evde geçirdiği boş zamanlarını tutkusu olan gemi modelciliğine ayırdı. Günde yaklaşık 10 saat minyatür gemi, tekne ve yatlar üzerinde ince işçilik yapan Bezdan, denizle olan bağını ortaya çıkardığı ürünlerle devam ettiriyor.

Eski milli triatlon sporcusu Efecan Bezdan, koronavirüs nedeniyle ara verdiği yüzme dersleri nedeniyle, evde kaldığı süreci tutkusu olan gemi modelciliği ile uğraşarak geçirdi. Evinin bir odasını atölyeye çeviren Bezdan, gerçek tersane planlarını ölçeklendirerek minyatür gemi, yat ve tekneler yapıyor. Omurga kurulumundan macun işlemine kadar, her detayla uzun uzun ilgilenen Bezdan, günde yaklaşık 10 saatini bu hobiye ayırıyor.Denizden kopamadığı için bu hobinin ona çok iyi geldiğini söyleyen eski milli sporcu Bezdan, "Karantina sürecinde evimin bir odasını hobi odasına çevirdim. Bu dönemde havuzlar da kapanınca, kurslar da iptal oldu. Evden video çekerek devam ettik. O yüzden çok fazla boş vaktim vardı. Eskiden yaptığım gemi modelciliğine tekrar başladım. Kendi kendime öğrendim. Basit modellerle başladım. Daha sonra yatlar, yelkenliler ve guletler yaparak, büyüterek geliştirdim. Gemi modelciliği hobiden ziyade bir meslek. Gerçek tersane planlarını ölçeklendirip, minik halini yapıyoruz. Yapım aşamaları, gerçek tersanedekilerle birebir aynı. Omurga kurulumu, sarım aşaması, güvertelerin kaplanması, kamaraların yapılması, boyanması ve macun işlemleri yapılıyor. Gemi ve deniz benim tutkum olduğu için burada kendime küçük bir dünya yarattım. Her parçayla çok fazla uğraşılıyor. En ufak bir sarım işlemi en az 10 günü alıyor. En ufak bir teknenin yapımı en az 1 ay sürüyor. 8-10 aya kadar süren modeller var. Şu an sipariş de alıyorum, yoğun bir talep var. Sosyal medyadan görüyorlar. Kendi teknesinin modelini isteyenler, evinin salonuna dekor olarak koymak isteyenler var" dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 09:29 Kaynak: DHA

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