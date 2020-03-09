Tribün lideri cinayetinde 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

- Tribün lideri cinayetinde 4 kişi tutuklandı

İSTANBUL - Fenerbahçe'nin tribün liderlerinden 'Dadaş Mehmet' lakaplı Mehmet Altunkaynak'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada kapsamında yakalanan 11 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan 11 kişi arasında tetikçi' ve 'azmettirici' oldukları iddiasıyla aranan kişilerin de olduğu belirlenmişti.

Üç yıl önce öldürülen Fenerbahçe'nin tribün liderlerinden 'Dadaş Mehmet' lakaplı Mehmet Altunkaynak cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada, 'tetikçi' ve 'azmettirici' oldukları iddiasıyla aranan kişilerin de aralarında olduğu 11 şüpheli yakalanarak bugün Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Nöbetçi savcı tarafından ifadesi alınan 11 şüpheli Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. 11 şüpheliden 4'ü burada yapılan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın Geçmişi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2017 yılının Aralık ayında İstanbul Güngören'de öldürülen Fenerbahçe'nin tribün liderlerinden "Dadaş Mehmet" lakaplı Mehmet Altunkaynak cinayetiyle ilgili geçtiğimiz Perşembe günü İstanbul, Diyarbakır ve Iğdır'da eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Tribündeki ranta dayalı olduğu ileri sürülen cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada, "azmettirme" iddiasıyla aranan "Dede İsmail" lakaplı İsmail D. ve İbrahim G. isimli iki şüpheli ile "tetikçi" olduğu iddiasıyla aranan Samet D.'nin de olduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler ile birlikte 11 tabanca ve bu silahlara ait 258 mermi ele geçirilirken, cinayette silahı kullandığı iddia edilen Samet D.'nin olayı gerçekleştirmek için tutuklu bulunduğu Kırklareli Cezaevi'nden firar ettiği öğrenilmişti. Operasyonda zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen silahlar da emniyette sergilenmişti.