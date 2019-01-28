Tribünde Bir Başkan ve Bir Milletvekili...
1 saat önce
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Ak Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Zaferspor'un Hendekspor'u 3-2 yendiği maçı tribünden izledi.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Ak Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Zaferspor'un Hendekspor'u 3-2 yendiği maçı tribünden izledi.
Bu sezon 3. Lig hedefiyle mücadele eden Zaferspor, lig lideri Hendekspor ile oynadığı maçı taraftarının desteğiyle kazanmasını bildi. Atıcılar 3 Sahası'nda oynanan karşılaşmayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ile birlikte tribünden izledi.
Taraftarların tezahüratlarına eşlik eden Dündar ve Özen, Zaferspor'un 3-2 kazandığı maçın sonunda büyük sevinç yaşadı. Osmangazi'de amatör spor kulüplerine her zaman destek verdiklerini belirten Dündar, fırsat buldukça takımların maçlarına da tribünden takip ettiklerini söyledi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:14 Kaynak: İHA
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