Son Dakika Haberleri: Tribünde kalp krizi geçiren altyapı sorumlusu kurtarılamadı
Son Dakika Güncel Tribünde kalp krizi geçiren altyapı sorumlusu kurtarılamadı

Tribünde kalp krizi geçiren altyapı sorumlusu kurtarılamadı

18 dakika önce

Tribünde kalp krizi geçiren altyapı sorumlusu kurtarılamadıBARTIN'da, Bölgesel Amatör Ligi maçını tribünden izlerken kalp krizi geçiren, Karadeniz Ereğli Belediyespor'un altyapı sorumlusu Zafer Men (44), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Tribünde kalp krizi geçiren altyapı sorumlusu kurtarılamadı

BARTIN'da, Bölgesel Amatör Ligi maçını tribünden izlerken kalp krizi geçiren, Karadeniz Ereğli Belediyespor'un altyapı sorumlusu Zafer Men (44), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bölgesel Amatör Ligi'nde mücadele eden Bartınspor ile Çilimli Belediyespor, bugün Atatürk Şehir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maçı takip etmek için Bartın'a gelen Ereğli Belediyespor'un altyapı sorumlusu Zafer Men, maraton tribünündeki yerini aldı. Maçın başlamasına dakikalar kala Men'in nefes almakta güçlük çektiğini fark eden taraftarlar, sağlık ekibi çağrılmasını istedi. Bu sırada aynı tribünde bulunan özel diyaliz merkezinde görevli Dr. Levent Gülbezer, Men'in kalp krizi geçirdiğini anlayıp, kalp masajı yaptı. Men, ilk müdahalesinin ardından taraftarlar ve sağlık ekiplerince ambulansa taşındı. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zafer Men, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Tribünde kalp krizi geçiren altyapı sorumlusu kurtarılamadı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 06:32 Kaynak: DHA
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