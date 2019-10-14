Son Dakika Haberleri: Tribünde kalp krizi geçiren altyapı sorumlusunun cenazesi defnedildi
Son Dakika Güncel Tribünde kalp krizi geçiren altyapı sorumlusunun cenazesi defnedildi

Tribünde kalp krizi geçiren altyapı sorumlusunun cenazesi defnedildi

55 dakika önce

Bartın'da Bölgesel Amatör Lig maçını tribünde izlediği sırada geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Ereğli Belediyespor altyapı sorumlusu Zafer Men, memleketi Zonguldak'ta son yolculuğa uğurlandı.

Tribünde kalp krizi geçiren altyapı sorumlusunun cenazesi defnedildi, System.String[]

Bartın'da Bölgesel Amatör Lig maçını tribünde izlediği sırada geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Ereğli Belediyespor altyapı sorumlusu Zafer Men, memleketi Zonguldak'ta son yolculuğa uğurlandı.

Yakınları tarafından morgdan alınan Men'in (44) cenazesi, Bağlık Mahallesi'ndeki Hatip Camisi'ne getirildi. Burada Men'in yakınları taziyeleri kabul etti.

Men'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine Zafer Men'in ailesi, ilçe protokolünün yanı sıra sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Ereğli Belediyespor'un altyapı sorumlusu Men'in, Ereğli Belediyespor ile Bartınspor'un 20 Ekim'de oynayacağı maçla ilgili notlar almak üzere Bartın'a gittiği öğrenildi.

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Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:00 Kaynak: AA
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