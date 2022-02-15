TRİBÜNDE KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLEN TARAFTAR, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

İtifak Holding Konyaspor karşılaşmasını izlediği sırada kalp krizi geçirip, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Eyüp Yusuf (45), Araklı ilçesinde toprağa verildi.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 25'inci haftasında dün sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da karşılaşmayı stadyumda izleyen taraftar Eyüp Yusuf, takımın 1'inci golü sonrası fenalık geçirdi. Stadyumdaki sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan taraftar, hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen evli ve 3 çocuk babası Eyüp Yusuf, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Karşılaşmanın heyecanına dayanamayarak yaşamını yitiren Eyüp Yusuf için Araklı ilçesi Erenler Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Trabzonspor bayrağı örtülen tabutu başında acılı Yusuf ailesi fertleri, taziyeleri kabul etti. Cenazeye Trabzonspor Kulübü yöneticileri Yalçın Orhan, Zeyyat Kafkas, Sami Karaman, Zafer Göktaş ile futbolcular Uğurcan Çakır, Yusuf Erdoğan, Dorukhan Toköz, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, TFF Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs ve çok sayıda kişi katıldı.

Eyüp Yusuf'un cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından mahallede yer alan aile kabristanlığında toprağa verildi.

VİSCA'NIN FORMASINI HEDİYE ETTİLER

Cenaze töreni öncesinde Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, taziye dileklerini ilettiği Yusuf ailesi fertlerine dün oynanan karşılaşmada Edin Visca'nın giydiği formayı hediye etti.

'TRABZONSPOR'U ÇOK SEVİYORDU'

Karşılaşmada Eyüp Yusuf'un yanında olan Galip Zengin, tribünde yaşananları anlatarak, 'Aniden düştüğünü fark ettik. Olay yerine kalabalık toplanmıştı. Akabinde ambulans ve görevliler geldi. Oradan hastaneye götürdüler. Toplam 20-25 dakikalık bir mevzu oldu ama kurtaramadık. Bu sene birçok maça beraber gittik. Sosyal medya paylaşımlarında bahsetmişti, 'o sene bu sene' diye. Trabzonspor'u çok seviyordu. Bu sene inanmıştık. Bu sene şampiyon olacağımıza inanıyorduk. Bu sene 'o bayrak İstanbul'a asılacak' diye sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Takdir-i ilahi böyleymiş. Birkaç yıl önce kalp çarpıntısından dolayı operasyon geçirmiş, anjiyo olmuş, temiz çıkmıştı. İlaç kullanmıyordu, normal görünüyordu? dedi.