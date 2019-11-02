Tribünde kalp krizi geçirmesi sonucu ölen Koray Şener anıldı

Süper Lig'de geçen sezonki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde tribünde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı Koray Şener, Kocaeli'de kabri başında anıldı.

Üniversiteli Fenerbahçeliler Birliği (1907 UNIFEB), Koray Şener'in vefatının birinci yıl dönümü dolayısıyla anma programları düzenledi.

Anma programı kapsamında İzmit'teki Yenimahalle İlkokulunda kurulan Koray Şener Kütüphanesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Kütüphane açılışının ardından Koray Şener'in Körfez İlimtepe Mezarlığı'ndaki kabri başında anma programı düzenlendi.

Programa baba Rıfat ve anne Gülseren Şener ile Fenerbahçeli taraftarlar katıldı.

Mezarlık ziyaretinde, Şener'in kabrine sarı-lacivertli takımın atkıları ve çiçekler bırakılırken, Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu.

Baba Rıfat Şener, yaptığı konuşmada, Koray'ın ölümünün üzerinden bir yıl geçtiğini fakat hala acılarının taze olduğunu söyledi.

Başta Fenerbahçe Kulübü olmak üzere, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ve tüm yöneticilerin kendilerini hiç yalnız bırakmadığını belirten Şener, ilk günden bugüne kadar hep hal ve hatırlarını sorduklarını kaydetti.

Şener, bu yapılanların hiçbirinin Koray'ı geri getirmeyeceğini ama bir nebze de olsa acılarını hafifletmek anlamında kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarının unutmaması, her zaman yanımızda olmaları bizleri çok mutlu ediyor. Bir evladımızı verdik ama binlerce evladımız oldu. Bundan sonra onu hatıralarıyla yaşatmaya çalışacağız. Bundan sonraki gelen nesiller Koray ağabeyleri gibi fikri hür, vicdanı hür birer evlat olurlar. Koray gerçekten öyle bir evlattı. Gelen ve unutmayan herkesten Allah razı olsun."

Sarı-lacivertli taraftar Koray Şener, geçen sezon Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 2 Kasım 2018'de Türk Telekom Stadı'ndaki derbi öncesi tribünde kalp krizi geçirmiş ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.