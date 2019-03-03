Son Dakika Haberleri: Tribünde Patlama Oldu, Taraftar Yüzünden Yaralandı

Tribünde Patlama Oldu, Taraftar Yüzünden Yaralandı

1 saat önce

BİLECİK'te oynanan amatör lig futbol karşılaşmasında, sahaya atmak istediği torpil ya da maytap olduğu düşünülen yabancı maddenin elinde patlaması sonucu taraftardan Onur Kılıç yüzünden ve elinden yaralandı.

Tribünde Patlama Oldu, Taraftar Yüzünden Yaralandı, System.String[]
BİLECİK'te oynanan amatör lig futbol karşılaşmasında, sahaya atmak istediği torpil ya da maytap olduğu düşünülen yabancı maddenin elinde patlaması sonucu taraftardan Onur Kılıç yüzünden ve elinden yaralandı. Bilecik 1'nci Amatör Lig'i 21'nci hafta karşılaşmasında Bilecikspor ve Osmaneli 1308 Belediyespor Edebali Stadı'ndan karşı karşıya geldi. Maçın 40'ncı dakikasında, Osmaneli 1308 Belediyespor taraftarlarının bulunduğu tribünde bir patlama meydana geldi. Taraftarlardan Onur Kılıç torpil ya da maytap olduğu sanılan maddenin patlaması sonucu elinden ve yüzünden yaralandı. Diğer taraftarların uyarısı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Kılıç, ambulansa Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Patlamanın ardından Osmaneli 1308 Belediyespor taraftarının bulunduğu tribün polis ekiplerince boşaltılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Karşılaşma, 1308 Osmaneli Belediyespor'un 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Görüntü Dökümü:

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-Tribünden görüntüler

-Yaralanan Onur Kılıç

-Tribünden çıkarılması

-Maçtan ve tribünlerden görüntü

Haber-Kamera: Cafer ELMAS/BİLECİK,-

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 06:39 Kaynak: DHA

Onur Kılıç, Bilecik, Güncel
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