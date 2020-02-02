Tribünde tanışan çift, stadyumda evlendi - Son Dakika

SAKARYASPOR taraftarı olan ve tribünde tanışmalarıyla birliktelikleri başlayan Ezgi Kumbaşı ile Sinan Ateş Sakarya Atatürk Stadyumu'nda dünyaevine girdi.

Sakaryaspor ve Karagümrükspor arasında, 2019 yılında, Bursa'da oynanan TFF 2. Lig Play-Off mücadelesi için Bursa'ya giden Ezgi Kumbaşı ve Sinan Ateş, tribünde tanışıp, birbirine aşık oldu. Kısa sürede evlilik kararı alan çift, nikahlarının Sakarya Atatürk Stadyumu'nda kıyılmasını isteyerek, hem Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cumhur Genç hem de Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile görüştü. İki taraftan da olumlu yanıt alan çift, bugün Sakaryaspor ile Tuzlaspor arasında oynanacak maç öncesi Sakarya Atatürk Stadyumu'na geldi. Çift, kendileri için ayrılan locaya yakınlarıyla birlikte geçti. Belediye Başkanı Işıksu'nun kıydığı nikahta Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cumhur Genç, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş ve Sakaryaspor'un taraftar grubu 'Tatangalar'ın liderlerinden Yılmaz Şen şahitlik yaptı. Evlilik cüzdanı genç çifte verilmeden önce konuşan Şen, "Bizlere bir ilk yaşattınız. Tribünden yetişen çocuklara örnek olacak bir evlilik hayatınız olmasını diliyor ve tebrik ediyorum" dedi.Genç çift, nikahtan sonra Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cumhur Genç tarafından kendilerine tahsis edilen locadan yakınlarıyla birlikte maçı izledi.

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