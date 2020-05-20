Tribündeki şişme bebekler için özür - Son Dakika

Tribündeki şişme bebekler için özür

Takımlar seyircisiz maçlar için çeşitli çözümler üretirken, Güney Kore'de ise bir skandala imza atıldı.

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Takımlar seyircisiz maçlar için çeşitli çözümler üretirken, Güney Kore'de ise bir skandala imza atıldı. K Lig'de FC Seoul'un, sahasında Gwangju'yu 2-0 yendiği maçta ev sahibi takım, koltuklara şişme bebekler yerleştirdi. Olay bununla kalsa iyi; şişme kadınlardan bazılarının seks sitelerinin reklamını yapan ilanlar tuttuğu görüldü. Pornografinin yasak olduğu ülkede bu durum haliyle büyük ilgi çekerken, FC Seoul kulübü, 'Onlar şişme bebek değil seçkin mankenler' şeklinde ilginç bir savunma yaptı. Kulüp daha sonra şişme bebekleri seks oyuncakları üreten bir firmadan aldığını kabul etti.


KULÜBEDE ÇEKiRDEK YASAKLANDI


AMERiKAN Beyzbol Ligi (MLB) temmuz başında başlamaya hazırlanırken, 67 sayfalık normale dönüş raporunda ilginç yasaklar dikkat çekti. Birçok spor organizasyonunda olduğu gibi MLB'de de sayı sonrası sarılmak, beşlik çakmak gibi sevinçler yasak. Ayrıca maçlardan sonra statta duş almak, yedek kulübesinde çekirdek çitlemek veya tütün çiğnemek de yasaklar arasında... Bu düzenlemelerin uygulanması için Oyuncular Birliği'nin de onaylaması gerekiyor.


BUNDESLiGA'DA REKOR iZLEYiCi


KORONAViRÜS sürecinde futbola dönüş yapan ilk büyük lig olan Almanya'da maçlar, beklendiği üzere büyük ilgi çekti. Ligin yayın hakkının çoğunluğunu elinde bulunduran Sky üzerinden 6 milyon kişinin maçları izlediği belirtildi. Bu rakamın rutin hafta sonu karşılaşmalarının izleyicisi sayısının iki katı olduğu ifade edildi. Karşılaşmaları dünya genelinde de 70 ülke yayınladı.


İTALYA UZATTI


İtalya'da ise federasyon, 14 Haziran'a kadar ülkedeki sportif faaliyetlerin durdurulduğunu ve liglerin bu tarihe dek oynanmayacağını duyurdu.


NASCAR'DA SEYİRCİSİZ START


ABD'nin ünlü otomobil yarışı Nascar'da start seyircisiz olarak verildi... Yenip tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2 ayı aşkın süredir askıda olan Nascar yarışları tekrar başladı. ABD'nin Güney Karolina eyaletinin ev sahipliği yaptığı ünlü otomobil yarışı organizasyonu, seyircisiz olarak düzenlendi. Kazalarıyla ünlü yarışta birkaç pilot zorlandı. Bitiş çizgisine ilk ulaşan isim Kevin Harvick oldu. Yarışta Alex Bowman ikinci, Kurt Busch ise üçüncü sırayı aldı.


iDMAN YOKSA MAAŞ DA YOK


PREMIER Lig'de ismi açıklanmayan bir kulüp yetkilisi, koronavirüs endişesi nedeniyle idmana çıkmayı reddeden oyunculara ücret ödenmemesi gerektiğini savundu. Yetkili, "Sokaktaki insanlara 'Haftalık 60 bin Pound'a futbol oynar mısın' desek hepsi 'Evet' derdi. İdmanı reddeden futbolculara ücret ödenmesi gerekmiyor" ifadelerini kullandı.


iSKOÇYA'DA CELTIC ŞAMPiYON


iSKOÇYA Birinci Ligi'nde 2019-20 sezonu tescil edilirken, lider Celtic'in şampiyon olduğu duyuruldu. İskoçya Profesyonel Futbol Ligi'nden yapılan açıklamada, ligdeki 12 kulüple yapılan görüşmelerin ardından aldığı kararla sezonun mevcut puan durumuyla bitirileceği belirtildi. Celtic, üst üste 9. şampiyonluğuna ulaşırken, sonuncu Hearts küme düştü.


ERZURUMSPOR'DA 11 KiŞi TABURCU EDiLDi


BB Erzurumspor'dan sevindirici haber geldi. Geçtiğimiz günlerde yeni tip koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyuran kulüpte, söz konusu kişiler taburcu edildi. Hastanede karantinaya alınan 4'ü futbolcu 11 kişinin taburcu edildiği duyuruldu


RIO'DAN SONRA BAHÇEDE DE BiRiNCi!


KADINLAR sırıkla yüksek atlamada dünyanın en iyi isimlerini karşı karşıya getiren 'Bahçe Şampiyonası'nda birincilik Katerina Stefanidi oldu. Üç sporcu kendi pistlerinde, 4 metreyi aşmaya çalıştı. 2016 Rio'da olimpiyat şampiyonu olan Yunan sporcu, 34 başarılı atlayışla ilk sırayı alırken, Amerikan Katie Nageotte 30 kezle ikinci, Kanadalı Alysha Newman 21 kezle üçüncü oldu. Stefanidi yarışın oldukça zor ve yıpratıcı olduğunu dile getirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Seul, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 01:31 

Son Dakika Spor Tribündeki şişme bebekler için özür - Son Dakika Spor
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