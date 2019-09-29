Son Dakika Haberleri: Tribünden düşen taraftar ağır yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

Tribünden düşen taraftar ağır yaralandı

43 dakika önce

Adana'da oynanan 3. Lig maçında, dengesini kaybederek tahta tribünden düşen taraftar ağır yaralandı.

Tribünden düşen taraftar ağır yaralandı, System.String[]

Adana'da oynanan 3. Lig maçında, dengesini kaybederek tahta tribünden düşen taraftar ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TFF 3. Lig takımlarından Kozanspor ile Fatsa Belediyespor arasında Kozan İsmet Atlı Stadı'nda oynanan maç sırasında, taraftarlardan Mustafa Karamir (49), dengesini kaybederek tahta tribünden düştü.

Başından aldığı darbeyle ağır yaralanan Karamir, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kozan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 07:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ersun Yanal'dan Deniz Türüç açıklaması: Herhangi bir problemimiz yok
Ali Koç'un oğlu, derbiyi tribünde izledi! Cinayet zanlısı kadınlardan tişörtlü mesaj Silivri'de depremde hasar gören 4 bina mühürlendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.9.2019 19:46:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tribünden düşen taraftar ağır yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]