Son Dakika Haberleri: Tribünden düşen taraftar ağır yaralandı
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Tribünden düşen taraftar ağır yaralandı

14 dakika önce

ADANA'nın Kozan ilçesinde 3'üncü Lig maçını izlemeye gelen Mustafa Karamir (47), tribünden düşerek ağır yaralandı.

Tribünden düşen taraftar ağır yaralandı, System.String[]
ADANA'nın Kozan ilçesinde 3'üncü Lig maçını izlemeye gelen Mustafa Karamir (47), tribünden düşerek ağır yaralandı.
TFF 3. Lig 2. Grup'ta Kozan İsmet Atlı Stadyumu'nda oynanan Kozanspor FK - Fatsa Belediyespor maçının 65'inci dakikada tribünden düşen Mustafa Karamir (47) ağır yaralandı. Saha kenarında bulunan 112 sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen Karamir, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi devam eden Karamir, Çukurova üniversitesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Fatsa, Kozan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 07:28 Kaynak: DHA
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