TRIBUNJ, 2 Ağustos (Xinhua) -- Hırvatistan'ın Tribunj kasabasında gerçekleştirilen 55. Geleneksel Tribunj Eşek Yarışı sırasında bir eşeği süren sürücü, 1 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Dusko Jaramaz/PIXSELL/Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua
Hırvatistan, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Hırvatistan'da 55. Geleneksel Tribunj Eşek Yarışı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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