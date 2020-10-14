Tribünler 217 gün sonra seyircilere 'merhaba' dedi - Son Dakika

Tribünler 217 gün sonra seyircilere 'merhaba' dedi

14.10.2020 22:25
Tribünler 217 gün sonra seyircilere 'merhaba' dedi, System.String[]

Türkiye ile Sırbistan arasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan müsabakaya locaların yüzde 50'si kadar taraftar alındı.

Türkiye ile Sırbistan arasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan müsabakaya locaların yüzde 50'si kadar taraftar alındı. Türkiye'de taraftarlar 217 gün sonra tribünlerde maç izledi.

Türkiye ile Sırbistan arasında oynanan Uluslar Ligi müsabakasında Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla loca alanlarına yüzde 50 kapasitesi oranında seyirci alındı. Localara sadece TFF'nin davetlileri ve TFF Taraftar Kulübü üyelerinden oluşan biletli taraftarlar alındı.

Korona virüs pandemisi sonrası geçtiğimiz sezon Süper Lig'in 26.haftasından itibaren müsabakalar seyircisiz oynanırken, Türkiye'de en son seyircili mücadele 12 Mart tarihinde Başakşehir'in, Kopenhag ile yaptığı UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda oynanmıştı.

217 gün sonra taraftarlar, Türkiye-Sırbistan maçı ile tribündeki yerini aldı.

(İHA)

Tribünler 217 gün sonra seyircilere 'merhaba' dedi
Tribünler 217 gün sonra seyircilere 'merhaba' dedi
Tribünler 217 gün sonra seyircilere 'merhaba' dedi

Türkiye Futbol Federasyonu, Sırbistan Karadağ, Taraftar, Türkiye, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tribünler 217 gün sonra seyircilere 'merhaba' dedi - Son Dakika Spor

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