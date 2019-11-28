Son Dakika Haberleri: Tribünler boş kaldı
Son Dakika Güncel Tribünler boş kaldı - Son Dakika

Tribünler boş kaldı

6 saat önce

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Slovan Bratislava'yı konuk ettiği mücadelede tribünler boş kaldı.

Tribünler boş kaldı, System.String[]

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Slovan Bratislava'yı konuk ettiği mücadelede tribünler boş kaldı. Siyah-beyazlıların üst tura çıkma şansı kalmaması, tribünlere de yansıdı.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Slovan Bratislava ile karşı karşıya geldiği mücadelede tribünlerin de büyük bölümü boş kaldı. Siyah-beyazlıların grupta oynadığı ilk 4 maçta puan alamaması sonrasında üst tura çıkma şansını kaybetmesi, taraftarların maça gelmemesinde büyük etken olurken, aynı zamanda karşılaşmanın hafta içi oynanması ve havanın da soğukluğu, tribünleri doldurmadı.

(İHA)

Bratislava, Beşiktaş, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Medipol Başakşehir gruptan nasıl çıkar? İşte yanıtı
Medipol Başakşehir, Roma'ya 3-0 yenildi! Beşiktaş'ta Victor Ruiz ilk yarıyı kapattı Kızına telefonla haber verdikten sonra pompalı tüfekle intihar etti!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 03:37:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tribünler boş kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]