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Tribünlerde Ersun Yanal istifa sesleri
19 dakika önce
Fenerbahçeli tribünler derbi yenilgisi sonrası Teknik Direktör Ersun Yanal'ı istifaya davet etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:17 Kaynak: İHA
Fenerbahçeli tribünler derbi yenilgisi sonrası Teknik Direktör Ersun Yanal'ı istifaya davet etti.
Süper Lig'in 23. haftasında dev derbi mücadelesinde Galatasaray deplasmanda 20 yıl aradan sonra Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla mağlup etti. Müsabakanın sonunda tribünler futbolculara tepki gösterirken Teknik Direktör Ersun Yanal'ı istifaya davet etti. - İSTANBUL
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