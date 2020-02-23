Tribünlerde Ersun Yanal istifa sesleri - Son Dakika
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Tribünlerde Ersun Yanal istifa sesleri

6 saat önce

Fenerbahçeli tribünler derbi yenilgisi sonrası Teknik Direktör Ersun Yanal'ı istifaya davet etti.

Tribünlerde Ersun Yanal istifa sesleri, System.String[]

Fenerbahçeli tribünler derbi yenilgisi sonrası Teknik Direktör Ersun Yanal'ı istifaya davet etti.

Süper Lig'in 23. haftasında dev derbi mücadelesinde Galatasaray deplasmanda 20 yıl aradan sonra Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla mağlup etti. Müsabakanın sonunda tribünler futbolculara tepki gösterirken Teknik Direktör Ersun Yanal'ı istifaya davet etti.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Ersun Yanal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:35 Kaynak: İHA
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