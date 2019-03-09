Son Dakika Haberleri: Tribünlerden Ambulans Çağrısı

Tribünlerden Ambulans Çağrısı

1 saat önce

Fenerbahçeli taraftarlar, fenalaşan bir taraftar için tribüne sağlık görevlilerini çağırdı.

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Fenerbahçeli taraftarlar, fenalaşan bir taraftar için tribüne sağlık görevlilerini çağırdı.

Süper Lig'de oynanan Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçının 9. dakikasında sarı-lacivertli taraftarlar tribünlerde "Ambulans" tezahüratlarına başladı. Fenerbahçeli bir taraftarın fenalaşmasından dolayı sağlık görevlilerini tribüne çağıran Fenerbahçeli taraftarlar daha sonra görevlilere alkışlarla teşekkür etti. Fenalaşan taraftarı sağlık görevlileri tribünden çıkartıp ambulansa götürdü. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 07:36 Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Başakşehir, Spor
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