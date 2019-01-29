Son Dakika Haberleri: Tribünlerden 'Forvet' Tezahüratı

Tribünlerden 'Forvet' Tezahüratı

1 saat önce

Galatasaraylı taraftarlar, Boluspor maçında 'Forvet istiyoruz' tezahüratı yaptı.

Tribünlerden 'Forvet' Tezahüratı, System.String[]
Galatasaraylı taraftarlar, Boluspor maçında 'Forvet istiyoruz' tezahüratı yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği Boluspor 4-1 mağlup etti ve tur atladı. Karşılaşmayı izlemeye gelen sarı-kırmızılılar maç boyunca yaptıkları tezahüratlarla takımlarına desteklerini sürdürdüler. Taraftarlar, ayrıca takıma yapılmayan 'Forvet' transferi için sloganlarda da bulundu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:51 Kaynak: İHA

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