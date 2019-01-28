Son Dakika Haberleri: Tribünlerden Guilherme'ye Tepki

Tribünlerden Guilherme'ye Tepki

1 saat önce

Evkur Yeni Malatyaspor futbolcusu Guilherme'ye sarı-lacivertli tribünler tepki gösterdi.

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Evkur Yeni Malatyaspor futbolcusu Guilherme'ye sarı-lacivertli tribünler tepki gösterdi.

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile E. Yeni Malatyaspor arasında oynanan müsabakanın 20. dakikasında sarı-lacivertli tribünler Yeni Malatyaspor futbolcusu Guilherme'ye tepki gösterdi. Karşılaşmanın 20. dakikasında yerde kalan Malatyaspor futbolcusu için Isla'ya topu taca atacağını gösteren Giulherme oyunu durdurdu ve ceza sahası içinde pası arkadaşına verdi. Bu hareket sonrası Fenerbahçeli futbolcular Giulherme'ye tepki gösterirken, sarı-lacivertli taraftarlar bu duruma ıslıklayarak tepki verdi.

Bu olay sonrası hakem Ali Palabıyık, Guilherme'ye ve tepkisinden dolayı Soldado'ya sarı kart gösterdi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:02 Kaynak: İHA

Evkur, Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Spor
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