Son Dakika Haberleri: Tribünlerin ıslıkladığı Belhanda direkt soyunma odasına gitti
Son Dakika Spor Tribünlerin ıslıkladığı Belhanda direkt soyunma odasına gitti

Tribünlerin ıslıkladığı Belhanda direkt soyunma odasına gitti

17 dakika önce

Tribünlerin ıslıkladığı Belhanda direkt soyunma odasına gittiİSTANBUL - Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, Real Madrid maçında oyundan çıkarken sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklandı.

Tribünlerin ıslıkladığı Belhanda direkt soyunma odasına gitti

İSTANBUL - Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, Real Madrid maçında oyundan çıkarken sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklandı. Teknik Direktör Fatih Terim, taraftarları sakinleştirmeye çalışırken, Belhanda ise direkt soyunma odasına gitti.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında sahasında İspanyol ekibi Real Madrid ile mücadele eden Galatasaray'da Younes Belhanda performansından dolayı taraftarlardan tepki gördü. Mücadeleye 11'de başlayan Belhanda, 67. dakikada oyundan çıkarken sarı-kırmızılı taraftarlar yıldız futbolcuyu ıslıkladı. Taraftarların bu hareketine tepki gösteren Teknik Direktör Fatih Terim ve yardımcıları, yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Ömer Bayram'a yerini bırakan Belhanda, oyundan çıktıktan sonra direkt soyunma odasına gitti.

Tribünlerin ıslıkladığı Belhanda direkt soyunma odasına gitti

Younes Belhanda, Real Madrid, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:56 Kaynak: İHA
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