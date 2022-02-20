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TRİBÜNÜN BASAMAĞI KIRILINCA YERE DÜŞEN TARAFTAR YARALANDI - Son Dakika

TRİBÜNÜN BASAMAĞI KIRILINCA YERE DÜŞEN TARAFTAR YARALANDI

20.02.2022 19:23

BARTIN'da, Kozcağız Belediyespor ile Ulusçınarspor arasında oynanan karşılaşma sırasında tribünde basamağın kırılması sonucu yere düşen bir taraftar yaralandı.

BARTIN'da, Kozcağız Belediyespor ile Ulusçınarspor arasında oynanan karşılaşma sırasında tribünde basamağın kırılması sonucu yere düşen bir taraftar yaralandı.

Bartın 1. Amatör liginin 12. haftasında Kozcağız Belediyespor ile Ulusçınarspor bugün karşı karşıya geldi. Kozcağız Stadı'nda oynanan maçın ikinci yarısında Ulusçınarspor taraftarlarından Sadullah Karagöz (65), çelik konstrüksiyondan yapılan tribünde basamağın kırılması sonucu yaklaşık 2 metre yükseklikten düştü. Yere düştüğü sırada göğsünü demirlere çarpan Karagöz, arkadaşları tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. 112 Acil Sağlık ekibince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karagöz, tedavi altına alındı.

TRİBÜNÜN BASAMAĞI KIRILINCA YERE DÜŞEN TARAFTAR YARALANDI
TRİBÜNÜN BASAMAĞI KIRILINCA YERE DÜŞEN TARAFTAR YARALANDI
TRİBÜNÜN BASAMAĞI KIRILINCA YERE DÜŞEN TARAFTAR YARALANDI

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Kozcağız, Karagöz, Bartın, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TRİBÜNÜN BASAMAĞI KIRILINCA YERE DÜŞEN TARAFTAR YARALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: TRİBÜNÜN BASAMAĞI KIRILINCA YERE DÜŞEN TARAFTAR YARALANDI - Son Dakika
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