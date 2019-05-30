TRICKS VE FLICKS: Neymar'ın FC Barcelona ile En İyi Becerileri
1 saat önce
Neymar Jr FC Barcelona'ya geldi ve hemen geldi. Barça günlerinde Brezilya'nın en iyi yeteneklerinden bazılarına göz atın.
Neymar
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 07:06
Jr FC Barcelona
'ya geldi ve hemen geldi. Barça günlerinde Brezilya
'nın en iyi yeteneklerinden bazılarına göz atın.
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