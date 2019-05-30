Son Dakika Haberleri: TRICKS VE FLICKS: Neymar'ın FC Barcelona ile En İyi Becerileri
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TRICKS VE FLICKS: Neymar'ın FC Barcelona ile En İyi Becerileri

1 saat önce

Neymar Jr FC Barcelona'ya geldi ve hemen geldi. Barça günlerinde Brezilya'nın en iyi yeteneklerinden bazılarına göz atın.

Neymar Jr FC Barcelona'ya geldi ve hemen geldi. Barça günlerinde Brezilya'nın en iyi yeteneklerinden bazılarına göz atın.
TRICKS VE FLICKS: Neymar'ın FC Barcelona ile En İyi Becerileri
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 07:06 
Spor
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