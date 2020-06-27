Trıdan çıkan kıvılcımlar 35 dönümlük buğday tarlasını küle çevirdi - Son Dakika

Trıdan çıkan kıvılcımlar 35 dönümlük buğday tarlasını küle çevirdi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, buğday tarlasında balya yüklü tırdan çıkan kıvılcımlar önce saman balyalarını ardından 35 dönümlük buğday tarlasını küle çevirdi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, buğday tarlasında balya yüklü tırdan çıkan kıvılcımlar önce saman balyalarını ardından 35 dönümlük buğday tarlasını küle çevirdi.

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Olay, akşam saatlerinde Uzunköprü'nün Çalıköy köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, buğday tarlasında balya yüklü tırdan çıkan kıvılcım tırın üstünde bulunan saman balyalarına sıçradı. Kısa sürede alev topu haline gelen balyalardaki alevler kısa sürede büyüyerek buğday tarlasına sıçradı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin suyla, köylülerin de traktörle müdahale ettiği yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.Yangında, 35 dönüm buğday ekili tarla küle döndü.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Sercan Ülgen/İHA)

Uzunköprü, Edirne, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 08:57 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Trıdan çıkan kıvılcımlar 35 dönümlük buğday tarlasını küle çevirdi - Son Dakika
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