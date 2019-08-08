Son Dakika Haberleri: Triko atölyesinde çıkan yangın korkuttu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Triko atölyesinde çıkan yangın korkuttu

34 dakika önce

Triko atölyesinde çıkan yangın korkuttuGAZİANTEP - Gaziantep'te bir triko atölyesinde çıkan yangın korkuya neden olurken, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Triko atölyesinde çıkan yangın korkuttu
GAZİANTEP - Gaziantep'te bir triko atölyesinde çıkan yangın korkuya neden olurken, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü.
Yangın, gece geç saatlerde Şahinbey ilçesine bağlı Tekstilkent Mahallesi'nde çıktı. 26 sokak içerisinde bulunan bir triko atölyesinden dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına zamanında müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı. Büyük çapta hasar oluşan atölyede soğutma çalışması sürerken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
20 kişinin çalıştığı atölyede çıkan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


78 yaşındaki karısını bıçaklayarak öldürdü
Muğla'da çıkan orman yangını köylere ulaştı! Köylüler evlerini terk ediyor Gazişehir Gaziantep-Al Wakrah maçında ortalık karıştı! Maç yarıda kaldı Gaziantep'te otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 03:31:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Triko atölyesinde çıkan yangın korkuttu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]