Trileçe Filmi

Trileçe, akrabalarını bulmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkan küçük bir çocuğun hikayesini konu ediyor. Genç
bir adam olan Fuat, henüz 10 yaşındayken İstanbul’da evlerinde çıkan yangında ailesini kaybeder. Küçücük yaşta öksüz ve yetim kalan Fuat komşularının deştiği ile hayatta kalır. Arap kökenli bir adam olan Ali ve Kürt kökenli Mehmet hayatta yapayalnız kalan Fuat’ı öz kardeşlerinin yerine koyup ona sahip çıkarlar. Küçük çocuğa ailesinden tek kalan şey bir sandık olur. Fuat, yangından kurtarılan sandığın içinden çıkan mektuptan Üsküp’te yaşayan akrabalarının olduğunu öğrenir. Akrabalarını bulmak isteyen küçük çocuk ağabeyi yerine koyduğu Ali’den yardım ister. Savaşın ortasında olan Üsküp’ gitmeyi tehlikeli bulan Ali, Fuat’ı üzmemek ve onu akrabalarına kavuşturmak için farklı bir plan yapar. Üsküp’e doğru tehlikeli bir yolculuğa çıkan Ali ve Fuat için işler pek de yolunda gitmez. Yönetmen:
Ahmet SönmezSenaryo:
H. Erkan IşıklıOyuncular:
Derda Yasir Yenal, Emirhan Oktay, Semra Dinçer
, Gökhan Atalay
, Ümit Bülent Dinçer, Mahmut Gökgöz, Tevfik Yapıcı, Erdal Bilingen
, Ayşen İnci, Eylem Tanrıver, Banu Bakikuşağı, Aylin Kılınçarslan, Eka Gelashvili, Aygün Aydın
, Deniz Gündoğdu
, Adnan Erdoğan
, Selahattin Bel, Serhat Üstündağ, Emirhan Akbaba, Tuncay Kaynak, Kahraman SivriFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
TrileçeYapımcı Firma:
Anka Film Yapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeFilmin Süresi:
104 dk.Dağıtıcı Firma:
CGV Mars DağıtımVizyon Tarihi:
28.12.2018Trileçe Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.