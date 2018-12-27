Son Dakika Haberleri: Trileçe Filmi

Trileçe Filmi

26 dakika önce

Trileçe filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Trileçe filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Trileçe, akrabalarını bulmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkan küçük bir çocuğun hikayesini konu ediyor. Genç bir adam olan Fuat, henüz 10 yaşındayken İstanbul’da evlerinde çıkan yangında ailesini kaybeder. Küçücük yaşta öksüz ve yetim kalan Fuat komşularının deştiği ile hayatta kalır. Arap kökenli bir adam olan Ali ve Kürt kökenli Mehmet hayatta yapayalnız kalan Fuat’ı öz kardeşlerinin yerine koyup ona sahip çıkarlar. Küçük çocuğa ailesinden tek kalan şey bir sandık olur. Fuat, yangından kurtarılan sandığın içinden çıkan mektuptan Üsküp’te yaşayan akrabalarının olduğunu öğrenir. Akrabalarını bulmak isteyen küçük çocuk ağabeyi yerine koyduğu Ali’den yardım ister. Savaşın ortasında olan Üsküp’ gitmeyi tehlikeli bulan Ali, Fuat’ı üzmemek ve onu akrabalarına kavuşturmak için farklı bir plan yapar. Üsküp’e doğru tehlikeli bir yolculuğa çıkan Ali ve Fuat için işler pek de yolunda gitmez.


Yönetmen: Ahmet Sönmez
Senaryo: H. Erkan Işıklı
Oyuncular: Derda Yasir Yenal, Emirhan Oktay, Semra Dinçer, Gökhan Atalay, Ümit Bülent Dinçer, Mahmut Gökgöz, Tevfik Yapıcı, Erdal Bilingen, Ayşen İnci, Eylem Tanrıver, Banu Bakikuşağı, Aylin Kılınçarslan, Eka Gelashvili, Aygün Aydın, Deniz Gündoğdu, Adnan Erdoğan, Selahattin Bel, Serhat Üstündağ, Emirhan Akbaba, Tuncay Kaynak, Kahraman Sivri
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Trileçe
Yapımcı Firma: Anka Film
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 104 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 28.12.2018

Trileçe Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:54 Kaynak: InterSinema.com

Genç, Üsküp, Sinema
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