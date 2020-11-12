Trio Mobil, Avrupa'da endüstriyel IoT'yi yeniden tanımlayacak

EMEA ( Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) bölgesinde faaliyet gösteren Nesnelerin İnterneti (IoT) şirketi Trio Mobil, 550 kişilik ekibiyle telekomünikasyon sektöründe bölgenin en büyük sistem entegratörlerinden Deltatel ile önemli bir işbirliğine imza attı.

Trio Mobil ve Deltatel'den yapılan ortak açıklamaya göre, iş birliği kapsamında Deltatel, Balkan ülkeleri ve Almanya, Avusturya, İsviçre, Romanya başta olmak üzere 17 ülkede Trio Mobil IoT çözümlerinin satış ve pazarlama süreçlerini üstlenecek.

Trio Mobil tarafından geliştirilen yapay zeka destekli IoT çözümleri, Avrupa pazarında Deltatel'in ekibi tarafından bölgede kurulacak operasyon ağı ile her ülkeye özelleştirilmiş pazarlama, satış ve satış sonrası hizmeti ile sunulacak.

Gelişmiş Endüstriyel IoT teknolojilerini bünyesinde bulunan 40 kişilik Ar-Ge ekibi ile sürekli geliştiren Trio Mobil, alanındaki deneyim ve teknolojisini, şimdi de Avrupa pazarında bu önemli işbirliği ile genişletmeyi hedefliyor.

Nesnelerin interneti, ileri veri analitiği ve yapay zeka teknolojilerini kullanarak geliştirdiği teknolojiler ile IoT konusunda birikimi ve müşteri odaklı bakış açısıyla çözümler üreten Trio Mobil, dünya genelinde Mercedes, Ford, Carrefour, Philip Morris, Astra Zeneca gibi birçok global firma da dahil olmak üzere 25 binin üzerinde şirkete hizmet veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trio Mobil Genel Müdürü Nevzat Ataklı, Avrupa pazarında IoT teknolojileri ile geliştirdikleri Dijital Tesis Çözümleri'ni sunacaklarını belirtti.

Ataklı, şunları kaydetti:

"Avrupa'nın önde gelen Telekom entegratörlerinden Deltatel ile işbirliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu önemli anlaşma ile, ilk kez bir Türk firması Endüstriyel IoT ürünleri ve çözümleri ile Avrupa pazarında bu ölçekte bir işbirliğine imza atmış oluyor, gururluyuz. Geliştirdiğimiz inovatif çözümler, teknolojimiz ve IoT projelerindeki tecrübelerimiz ile Avrupa'da Endüstriyel IoT'yi yeniden tanımlayacaklarını, IoT teknolojisini ve müşteri deneyimini yukarıya taşıyacağız."