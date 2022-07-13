Triporter ile 5 kişi yolculuk yapan sürücüye ceza yağdı - Son Dakika
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Triporter ile 5 kişi yolculuk yapan sürücüye ceza yağdı

13.07.2022 23:00
Triporter ile 5 kişi yolculuk yapan sürücüye ceza yağdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan fazla yolcu taşıyan triporter sürücüsüne 3 bin 518 TL cezai işlem uygulandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan fazla yolcu taşıyan triporter sürücüsüne 3 bin 518 TL cezai işlem uygulandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, motosiklet ve elektrikli bisiklet üzerinde fazla yolcuyla yolculuk yapılmasının önüne geçmek için uygulama başlattılar. Ekipler Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde motosiklet ile elektrikli bisiklet sürücülerine yönelik uygulama yaptılar. Uygulamada 3'ü çocuk 5 yolcuyla seyreden triporter ekiplerce durduruldu. Yapılan inceleme sonucunda sürücü Zahir A.'nın plakasız araçla, yasal sınırın üzerinde yolcu taşıdığını tespit edildi. Sürücüye yasal sınırın üzerinde yolcu taşımaktan 427 TL ve plakasız araç kullanmaktan 3 bin 91 TL cezai işlem uygulandı. - BURSA

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Triporter ile 5 kişi yolculuk yapan sürücüye ceza yağdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Triporter ile 5 kişi yolculuk yapan sürücüye ceza yağdı - Son Dakika
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