Triportördeki Paletler Üzerinde Tehlikeli Yolculuk
1 saat önce
Adana'da triportörün üzerine yükledikleri tahta paletlerin üstünde tehlikeye aldırış etmeden seyahat eden genç, kendisini görüntüleyen vatandaşlara el salladıOlay, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal bulvarında meydana geldi.
Adana
'da triportörün üzerine yükledikleri tahta paletlerin üstünde tehlikeye aldırış etmeden seyahat eden genç, kendisini görüntüleyen vatandaşlara el salladı
Olay, merkez Çukurova
ilçesi Turgut Özal
bulvarında meydana geldi. Triportörün kasasına üst üste yükledikleri tahta paletin üzerinde seyahat eden genç görenleri hayrete düşürdü. Canını hiçe sayarak yoluna devam eden genç, kendisini görüntüleyen vatandaşa ise el salladı.
Tehlikeli yolculuklarına bir süre daha devam eden genç, ara sokaklara girerek gözden kayboldu. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:51 Kaynak: İHA
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